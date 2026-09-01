Bolu'da polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kovalamacada yakalandı, 400 bin lira ceza kesildi - Son Dakika
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Bolu'da polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kovalamacada yakalandı, 400 bin lira ceza kesildi

Bolu\'da polisin \'dur\' ihtarına uymayan sürücü kovalamacada yakalandı, 400 bin lira ceza kesildi
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Bolu'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan sürücü Metin K., kovalamaca sonucu yakalandı. Olayda bir polis memuru kolundan yaralanırken, sürücüye ehliyeti geri alındığı halde araç kullanması ve ihtara uymaması nedeniyle 400 bin lira idari para cezası uygulandı. Metin K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bolu'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücü Metin K., kovalamaca sonucu yakalandı. Bir polis memurunun yaralandığı olayda sürücüye 400 bin lira idari para cezası uygulandı.

Olay, 30 Ağustos günü saat 00.15 sıralarında Karaçayır Mahallesi Çizmecioğlu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre polis ekipleri, Metin K. yönetimindeki 14 AAZ 708 plakalı otomobile "dur" ihtarında bulundu. İhtara uymayan sürücü, yanında bulunan kişiyle birlikte otomobille kaçmaya başladı. Polis ekipleri ile şüpheliler arasında kovalamaca yaşandı. Ekiplerin, otomobili durdurmak amacıyla aracın lastiklerine doğru bir el ateş ettiği öğrenildi. Otomobilin durdurulmaya çalışıldığı sırada bir polis memuru kolundan yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı polis memuru, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Otomobilde bulunan kişi, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınırken sürücü Metin K. ise olay yerinden kaçtı. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan ekipler, Metin K.'yi kısa süre sonra yakalayarak gözaltına aldı. Metin K.'ye, ehliyeti geri alındığı halde araç kullanması ve polisin "dur" ihtarına uymaması nedeniyle toplam 400 bin lira idari para cezası uygulandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Polis, Bolu, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bolu'da polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kovalamacada yakalandı, 400 bin lira ceza kesildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bolu'da polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kovalamacada yakalandı, 400 bin lira ceza kesildi - Son Dakika
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