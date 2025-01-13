Bolu\'da Takla Atan Araçta 4 Yaralı

3.Sayfa

Bolu- Mudurnu karayolunda kontrolden çıkan otomobil takla attı. Meydana gelen kazada 1'i bebek 4 kişi yaralandı.

Kaza, Bolu-Mudurnu karayolu Topardıç köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.B.Ç. yönetimindeki 31 D 9023 plakalı Fiat marka otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Kazada ters dönen araçtaki 1'i bebek 4 kişi yaralanırken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, yolda güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri trafiği kontrollü olarak sağladı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU