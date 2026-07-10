Bolu Belediyesi'ndeki 'rüşvet ve irtikap' davasında ara karar bekleniyor - Son Dakika
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Bolu Belediyesi'ndeki 'rüşvet ve irtikap' davasında ara karar bekleniyor

Bolu Belediyesi\'ndeki \'rüşvet ve irtikap\' davasında ara karar bekleniyor
10.07.2026 16:57  Güncelleme: 17:00
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Bolu'da görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Tanju Özcan ve 18 sanık hakkında rüşvet, irtikap ve dolandırıcılık suçlamalarıyla açılan davanın 5. gününde savunmalar alındı. Sanıklar suçlamaları reddederek tahliye talep etti.

Bolu'da aralarında görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da bulunduğu 19 sanık hakkında açılan davanın görülmesine 5'inci gününde devam edildi. Duruşmada savcılık mütalaasına karşı savunma yapan sanıklar, suçlamaları reddederek tahliyelerini talep etti.

Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada; sanıklar hakkında "icbar suretiyle irtikap", "irtikaba teşebbüs", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" ve "5072 Sayılı Vakıf ve Dernekler Kanunu'na muhalefet" suçlarından açılan dava çerçevesinde ifadelerin alınmasına devam ediliyor. Savcılığın mütalaasına karşı söz alan tutuklu sanıklar, haklarındaki iddialara yanıt verdi.

"Alın terimle kazıyarak geldim"

Duruşmada ilk olarak söz alan Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can, "Bugüne kadar verdiğim tüm savunmalarımı tekrar ediyorum. 9 yaşında hayata atıldım. Alın terimle kazıyarak geldim. Ben suç işlemedim. Onurum ve şerefimle yaşayan, vicdanımla hareket eden bir insan olarak 5 aydır cezaevinde yatıyorum. Tahliyemi talep ediyorum" diye konuştu.

"Defalarca panik atak krizi geçirdim"

Belediyede herhangi bir idari görevi bulunmadığını ve serbest çalışan bir mimar olduğunu vurgulayan CHP'li Belediye Meclis Üyesi Cihan Tutal ise cezaevi şartlarında yaşadığı zorluklara dikkat çekti. Tutal, "Herhangi bir görevim yok. Serbest çalışan mimarım. Dört duvar arasında defalarca panik atak krizi geçirdim. 95 gündür cezaevinde yatıyorum. Tahliyemi talep ediyorum" şeklinde konuştu.

Rüşvet aracılığı iddiasına ret: "Parayı geri gönderdim"

Bolu Pazarcılar ve Manavlar Esnaf Odası ile Bolu Köroğlu Kredi, Esnaf ve Kefalet Odası Başkanı Mustafa Altındal, hakkındaki suçlamaları kesin bir dille reddetti. Yaklaşık 85 gündür tutuklu bulunduğunu belirten Altındal, "Muhsin Karadayı'yı köylüm ve başkan yardımcının yeğeni olması nedeniyle tanırım. Sundurma ile ilgili sorun yaşadığını Başkan Yardımcım Mustafa Tuna Maltaş bana söyledi. O gün yönetim kurulum ile Tanju Özcan'la toplantı yaptık. Mustafa Tuna Maltaş, Muhsin Karadayı'yı belediyeye çağırdı. Orada ruhsat konusu konuşuldu. Birkaç gün sonra Muhsin Karadayı, Bolsev için 100 bin TL hazırladığını belirterek kooperatife bıraktı. O süreçte Tanju Özcan başkanım rahatsızlığından dolayı Ankara'daydı. Benim de işlerimden dolayı parayı Bolsev'e yatıramadım. Daha sonra 100 bin TL'yi Muhsin Karadayı'ya Mustafa Tuna Maltaş ile geri gönderdim. Ben Muhsin Karadayı'nın sadece Tanju Özcan ile görüşmesini sağladım, görüşmelerine dahil olmadım. Ne ben ne de Tanju Özcan, bağış ya da başka bir para istemedik. Ben rüşvet teklifi falan iletmedim. Dosyaya sunulan ses kaydı ile ilgili mahkeme kararı yoktur, bunlar hukuka aykırıdır. Aleyhime olan bu delilleri kabul etmiyorum" diye konuştu.

"Şu andan sonra konuşmanın çok anlamsız olduğunu düşünüyorum"

Mütalaayı kabul etmediğini belirten Bolu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Naim Ayhan, "5 gündür burada bizler müşteki ve tanıklar ifadelerini verdiler. Şu andan sonra konuşmanın çok anlamsız olduğunu düşünüyorum. Tanıkları da bizleri de dinlediniz. Artık karar vereceksiniz. Ben 35 yıldır Bolu Belediyesinde kamu görevlisi olarak çalışıyorum. 21 yıldır da mali hizmetler müdürü olarak görev yapıyorum. Ben böbrek nakli oldum. Benim böbrek naklime paralel olarak eker tansiyon gibi rahatsızlıklarım var. Şuanda bulunduğum cezaevi ortamı buna çok uygun değil. Naklimle ilgili hastaneye gitmem lazım. Bu nedenle özellikle bunun değerlendirilmesini talep ediyorum. Sayın savcının mütalaasını kabul etmiyorum. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

Sanıkların mütalaaya karşı savunmalarının tamamlanmasının ardından mahkeme heyeti duruşmaya ara verdi. Aranın ardından 5 gündür süren davanın ara kararı açıklanacak. - BOLU

Kaynak: İHA

Bolu Belediyesi, Dolandırıcılık, Tanju Özcan, Politika, 3. Sayfa, Bolu, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bolu Belediyesi'ndeki 'rüşvet ve irtikap' davasında ara karar bekleniyor - Son Dakika

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