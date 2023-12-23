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Bolu'da tır devrildi, sürücü yaralandı - Son Dakika
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Bolu'da tır devrildi, sürücü yaralandı

Bolu'da D-100 karayolunda seyir halinde olan bir tır, kontrolden çıkarak tali yola devrildi. Kazada tır sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Soruşturma başlatıldı.

Bolu\'da tır devrildi, sürücü yaralandı
23.12.2023 - 21:06,
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Bolu'da D-100 karayolunda kontrolden çıkan tır, tali yola girerek devrildi. Kazada sürücü hafif şekilde yaralandı.

Kaza, D-100 karayolunda İstanbul istikametinde Köroğlu Park mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyreden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 14 ACF 706 plakalı tır, Tekke Kavşağı'nda kontrolden çıkarak tali yola devrildi. Kazada tır sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Çevredeki diğer sürücüler tarafından durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince tır sürücüsü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İHA
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