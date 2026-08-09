Bolu\'da Trafik Kazası: Yaralı Yok

Bolu'da D-100 kara yolunda kırmızı ışıkta dönüş yapmak isteyen otomobilin kamyonla çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında şans eseri yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kaza, D-100 kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde seyir halinde olan İbrahim T. idaresindeki 14 AAZ 566 plakalı araç, iddiaya göre kırmızı ışık yandığı esnada dönüş yapmak istedi. Bu sırada karşı yönden, İstanbul istikametinde seyreden Selami Y. yönetimindeki 14 LA 926 plakalı kamyon ile otomobil ışıklı kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan sürücüler kazayı yara almadan atlattı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından yolda gerekli güvenlik önlemleri alındı. Kaza nedeniyle güzergahta bir süre kontrollü sağlanan trafik, araçların yoldan kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü.