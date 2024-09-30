Bolu'da traktör devrildi: 1 yaralı
BOLU - Bolu'da traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.
Kaza, Mudurnu ilçesine bağlı Göllüören köyü Kaymakpınarı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, rampa aşağı seyreden Mehmet K. yönetimindeki 54 PD 897 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan traktör yolun ortasına devrildi. Meydana gelen kazada, traktörde yolcu konumunda bulunan sürücünün eşi Feride K. yaralanırken, sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu'daki hastaneye sevk edildi.
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