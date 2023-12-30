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Bolu'da yıkım esnasında facianın eşiğinden dönüldü - Son Dakika
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Bolu'da yıkım esnasında facianın eşiğinden dönüldü

Bolu Valiliği tarafından acil yıkım kararı alınan 3 katlı binanın yıkım çalışmalarında, yoldan geçen bir araç molozların altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Yıkım işlemleri devam ediyor.

Bolu\'da yıkım esnasında facianın eşiğinden dönüldü
30.12.2023 - 23:43,  Güncelleme: 23:50
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Bina yıkımı esnasında facianın eşiğinden dönüldü: O anlar kamerada

BOLU - Bolu Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından acil yıkım kararı alınan 3 katlı binanın yıkım çalışmalarında facianın eşiğinden dönüldü. Yoldan geçen bir araç, molozların altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Bolu Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından Karaçayır Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bina için acil yıkım kararı verildi. Riskli kategorisine giren binanın yıkım işlemleri sabah saatlerinde başladı. Sadece binanın önündeki kaldırımda güvenlik önlemi alınan yıkım çalışmaları esnasında kepçe darbesiyle binanın en üst katının bir kısmı PTT Caddesi üzerindeki araçların geçtiği yola devrildi. Molozların yola devrildiği anlarda bölgeden geçen bir araç son anda kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yoldan geçen bir vatandaşın 3 katlı binanın tepesinden gelen molozları fark ederek kaçtığı görüldü.

Polis ekipleri tarafından yol trafiğe kapatıldı. Binanın yıkım işlemleri için Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri geldi. Tazyikli su ile yıkım çalışmaları devam ediyor.

Meydana gelen olayda bir araçta küçük çaplı maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.

Kaynak: İHA
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İklim Değişikliği, Bolu Valiliği, Güvenlik, Kaza, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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