Bolu\'da Zincirleme Kaza: 2 Yaralı

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Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Anadolu Otoyolu'nun Yeniçağa ilçesi mevkiinde mevkiinde geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyreden K.B. idaresindeki 34 ABS 600 plakalı otomobil, S. Y. idaresindeki 55 E 3013 plakalı minibüs ve A. E. idaresindeki 34 YF 039 kamyonet çarpıştı. Meydana gelen zincirleme kazada 2 kişi yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından 2 yaralı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU