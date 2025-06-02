Bolu'da Zincirleme Kaza: 8 Yaralı

Bolu'da 4 aracın karıştığı zincirleme kaza: Aralarında savcının da bulunduğu 8 yaralı

BOLU - Bolu'da D-100 kara yolunda Yeniçağa- Mengen kavşağında içerisinde Gerede Cumhuriyet Başsavcısı Aybüke Rana Er'i taşıyan ambulans, tır ve 2 otomobilin çarpıştığı zincirleme kazada 1'i ağır 8 kişi yaralandı.

Kaza, D-100 kara yolunda Yeniçağa-Mengen kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içerisinde Gerede Cumhuriyet Başsavcısı Aybüke Rana Er'i taşıyan ambulans, kavşakla bir otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle başka bir otomobil ve tır kazaya karıştı. Ortalığın adeta savaş alanına döndüğü kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle bölgede trafik kontrollü olarak sağlandı. Kazada yaralanan 8 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı. Gerede Cumhuriyet Başsavcısı Aybüke Rana Er'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.