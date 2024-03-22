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Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oldu

BOLU - Türkiye'nin en önemli geçiş noktalarından biri olan D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde kar yağışı etkili oluyor.

İstanbul ile Ankara arasında köprü görevi gören Bolu Dağı geçişinde kar yağışı etkili oluyor. Kar nedeniyle yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı. Bölgede aralıklarla etkili olan sis ve kar yağışı nedeniyle sürücülerin görüş mesafesi zaman zaman 30 metreye kadar düşüyor. Karayolları ekipleri kar yağışı ve soğuk havanın etkisiyle yolda oluşabilecek buzlanmalara karşı tuzlama ve küreme çalışmalarını bölgede sürdürüyor. Kar yağışının sabah saatlerine kadar hafif şekilde etkisini sürdürmesi beklenirken, sürücüler ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından yavaş gitmeleri hususunda uyarılıyor.