Bolu Dağı'nda Karaca Cipe Çarptı, Telef Oldu - Son Dakika
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Bolu Dağı'nda Karaca Cipe Çarptı, Telef Oldu

Bolu Dağı\'nda Karaca Cipe Çarptı, Telef Oldu

D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde avcılardan kaçtığı iddia edilen karacaya Ankara istikametinde seyreden cip çarptı. Çarpmanın etkisiyle yol kenarına savrulan karaca, telef oldu. Olay yerine gelen DKMP ekipleri tarafından karacanın cansız bedeni kaldırıldı. DKMP ve jandarma ekipleri ormanlık alanda kaçak avcılara yönelik çalışma başlattı.

30.07.2024 12:54
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D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde avcılardan kaçtığı iddia edilen karacaya Ankara istikametinde seyreden cip çarptı. Çarpmanın etkisiyle yol kenarına savrulan karaca, telef oldu.

Kaza, D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Polisevi mevkiinde Ankara istikametinde seyreden Emrah A. yönetimindeki 34 ENS 571 plakalı cip, aniden yola atlayan karacaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yolda savrulan karacaya ilk müdahaleyi Emrah A. yaptı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve DKMP ekipleri sevk edildi. Karacanın başında bekleyen sürücü, etraftan düdük ve köpek sesi geldiğini ifade etti. Sürücünün müdahalesine rağmen yaralı karaca, telef oldu. Olay yerine gelen DKMP ekipleri tarafından karacanın cansız bedeni kaldırıldı. DKMP ve jandarma ekipleri ormanlık alanda kaçak avcılara yönelik çalışma başlattı. - BOLU

Kaynak: İHA

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