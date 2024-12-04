Bolu Dağı\'nda Tır Devrildi, Trafik Kontrol Altında

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TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli çıkışında kontrolden çıkan tırın devrilmesi sonucu dorsedeki inşaat malzemeleri yola saçıldı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul yönüne seyreden F.U. yönetimindeki 31 PB 244 plakalı tır, tünel çıkışında kontrolden çıkarak devrildi. Otoyolda yan yatan tırın dorsesindeki çeşitli inşaat malzemeleri yola saçıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, tek şeritten kontrollü sağlanan trafik aracın vinç yardımıyla kaldırılmasıyla tekrar normale döndü. - BOLU