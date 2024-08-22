Bolu Dağı'nda zincirleme kaza: 1 çocuk 5 yaralı - Son Dakika
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Bolu Dağı'nda zincirleme kaza: 1 çocuk 5 yaralı

Bolu Dağı'nda meydana gelen zincirleme kazada 1 çocuk ve 5 kişi yaralandı. Kazanın nedeni araştırılıyor.

22.08.2024 23:58
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Bolu Dağı'nda zincirleme kaza: 1 çocuk 5 yaralı

DÜZCE - Bolu Dağı'nda meydana gelen 3 aracın karıştığı kazada 1 çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde D-100 Karayolu Bolu Dağı Kaynaşlı Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ankara istikametinden İstanbul İstikametine gitmekte olan hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce önünde seyreden tıra daha sonrasında ise otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç refüj betonlarına çarparak durabildi. Çarpışma sırasında araçlarda bulunan 1 çocuk toplam 5 kişi yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde yaptıkları il müdahalenin ardından ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesine ve Düzce Üniversitesi hastanesine kaldırdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza nedeniyle Bolu Dağı İstanbul istikameti bir süre trafiğe kapatılırken araçların yoldan kaldırılması ile yok yeniden trafiğe açıldı.,

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bolu Dağı'nda zincirleme kaza: 1 çocuk 5 yaralı - Son Dakika

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