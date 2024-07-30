Bolu Dağı Tüneli İstanbul Yönü Ulaşıma Kapatılıyor

3.Sayfa

Bolu Dağı Tüneli tüpünün 67 metre uzatılması çalışması nedeniyle İstanbul yönü yarın sabah saatlerinden itibaren ulaşıma kapatılacak. 50 günde tamamlanması planlanan çalışma sebebiyle sürücüler Kaynaşlı'ya kadar D-100'den ulaşımını sağlayacak.

TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli geçişinde çalışmalar yarın başlayacak. İstanbul yönündeki tüpünün uzatılması çalışmaları nedeniyle yol 50 gün trafiğe kapalı kalacak. Tünelin 67 metre uzatılması ve iki viyadükte 4 adet genleşme derzinin değiştirilmesi amacıyla otoyolun İstanbul yönü yarın saat 08.00'den itibaren ulaşıma kapatılacak. İstanbul yönüne gidecek sürücüler Abant gişelerinden çıkarak D-100 kara yolunu kullanacaklar. Sürücüler Kaynaşlı gişelerinden tekrar otoyola girecekler. 19 Eylül'de ulaşıma açılması planlanıyor. - BOLU