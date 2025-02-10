Beyaza bürünen TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli böyle görüntülendi
BOLU - İstanbul ile Ankara arasında köprü görevi gören TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli, kar yağışının ardından havadan görüntülendi. Kar yağışının etkisini yitirdiği bölgede, ulaşımın normal seyrediyor.
Bolu'da geçtiğimiz hafta başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı, TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde etkisini yitirdi. Yeşil alanlardaki kar kalınlığı 10 santimetreyi aştı. Dronla havadan görüntülenen bölgede, trafik akışının normal seyrettiği görüldü.
Son Dakika › 3.Sayfa › Bolu Dağı Tüneli'nde Kar Manzarası - Son Dakika
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