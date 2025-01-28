78 kişiye mezar olan otel sahibinin damadının ifadesi ortaya çıktı: "O anda hiçbir şey düşünemedim" - Son Dakika
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78 kişiye mezar olan otel sahibinin damadının ifadesi ortaya çıktı: "O anda hiçbir şey düşünemedim"

78 kişiye mezar olan otel sahibinin damadının ifadesi ortaya çıktı: "O anda hiçbir şey düşünemedim"

Bolu'da gerçekleşen otel yangınında, Grand Kartal Otel Genel Müdürü Emir Aras, yangın sırasında otelde olduğunu ve duman nedeniyle ikaz butonuna basamadığını açıkladı. Yangın sonrası 19 kişi tutuklandı.

28.01.2025 13:56  Güncelleme: 13:57
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Bolu'da 78 kişiye mezar olan otel faciasında Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül'ün damadı Emir Aras'ın ifadesi ortaya çıktı. Aynı zamanda otelin genel müdürü olan Aras'ın ifadesinde, "Olanlara çok üzgünüm. Yangın sırasında ben oteldeydim ve 7. katta bulunuyordum. Kızım yanımdaydı. Gece telefonum çaldı ve yangın olduğu söylendi" dediği öğrenildi.
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 21 Ocak'ta Grand Kartal Otel'de çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 19 kişi tutuklandı. Soruşturma süreci devam ederken Grand Kartal Otel'in işletme sahibi Halit Ergül'ün damadı Otel Genel Müdürü Emir Aras'ın ifadesi ortaya çıktı. Tutuklanarak cezaevine gönderilen damat Emir Aras'ın ifadesinde yangın sırasında otelde olduğunu ve duman yoğunluğundan ikaz butonuna basamadığını dile getirdiği öğrenildi. Emir Aras, "Gazelle Resort Otele 2012 yılında başladım. Rezervasyonlara bakıyordum. Aynı zamanda bilgisayar mezunu olduğum için bilgisayar işlerini yapıyordum. Her kış Kartalkaya'ya çıkıyordum. Grand Otel'de genel müdür olarak görev yaparım. Ancak fiilen bilgisayarlara bakarım. Oteldeki denetimleri muhasebeci yapar. Sezon başında İl Sağlık Müdürlüğü, Özel İdare ve Turizm Bakanlığı'ndan gelen yetkililerle birlikte denetimler yapılır. Bu denetimlere muhasebeciler rehberlik eder. Denetmenlere ayrıca otel müdürü refakat eder. Otel müdürü Zeki Yılmaz daha çok resepsiyona bakar, personelin arasındaki irtibatı sağlar, toplantıları yapar. En son, Turizm Bakanlığının yaptığı denetimde ben de bulunuyordum. Turizm Bakanlığından gelen yetkililer oteli her yönüyle denetlediler. Genelde yapılan denetimlere refakat etmiyorum. Ancak 15 Aralık 2024 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığının denetimi gerçekleşti. Bu denetim yaklaşık 5-6 saat sürdü. Belediyenin denetimi olup olmadığını bilmiyorum. Otel müdürü olarak aynı zamanda güvenlikten de sorumluyum, ayrıca damat olduğum için de oradaydım. Olanlara çok üzgünüm. Yangın sırasında ben oteldeydim ve 7. katta bulunuyordum. Kızım yanımdaydı. Gece telefonum çaldı ve yangın olduğu söylendi. Kapıyı açtım, telefonum tekrar çaldı. Kat sorumlusu arıyordu ve yangın olduğunu, restoran kısmında başladığını belirtti. Merdivenlerden indim ve dışarıya çıktım. İkaz butonlarına basamadım çünkü yangın çok yoğundu. O anda hiçbir şey düşünemedim. Suçlamaları kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı. - BOLU

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Güvenlik, 3-sayfa, Turizm, Hukuk, bolu, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 78 kişiye mezar olan otel sahibinin damadının ifadesi ortaya çıktı: 'O anda hiçbir şey düşünemedim' - Son Dakika

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SON DAKİKA: 78 kişiye mezar olan otel sahibinin damadının ifadesi ortaya çıktı: "O anda hiçbir şey düşünemedim" - Son Dakika
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