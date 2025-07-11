Bolu'daki Yangın Davasında İtfaiye Müdürü Coşkun'un İfadesi - Son Dakika
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Bolu'daki Yangın Davasında İtfaiye Müdürü Coşkun'un İfadesi

Bolu\'daki Yangın Davasında İtfaiye Müdürü Coşkun\'un İfadesi
11.07.2025 20:10  Güncelleme: 20:17
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Bolu Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili davada tutuklu yargılanan İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun, yangın günündeki denetimlerin eksik olduğunu ve sorumluluğun kendisinde olmadığını belirtti. Coşkun, imza atma işlemlerinin İrfan Acar tarafından yapıldığını ifade etti.

Bolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel'deki yangınla ilgili davada tutuklu yargılanan İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun, "Ben izinli olduğum için iptal dilekçesi imzaya gönderildiğinde bu dilekçe İrfan Acar tarafından imzalanmıştır" dedi.

Bolu Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı yangın faciasına ilişkin davada 19'u tutuklu 32 sanığın yargılanmasına 5'inci günde devam ediliyor. Bolu Sosyal Bilimler Lisesi Spor Salonu'nda görülen duruşmanın 5'inci gününde, tutuklu yargılanan İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun'un ifadesi alındı.

"Bu süre dolmadan süreç iptal edildiği için ikinci denetim gerçekleştirilememiştir"

Yangın gününde itfaiye ekiplerinin yaptıkları çalışmaları anlatan sanık Kenan Coşkun, "Ömrünü yangınla ve insanların can ve mal güvenliğiyle geçirmiş biri olarak, kendimi bu durumda görmeyi zul addediyorum. Öncelikle yöneltilen itham ve iddiaların hiçbirini kabul etmiyorum. Ömrünü mesleğine adamış, bulunduğu konuma tırnaklarıyla kazıya kazıya gelmiş biriyim. Bilirkişi raporu ve iddianame incelendiğinde yönetmelik esas alınarak değerlendirme yapılmıştır. İrfan Acar'ın tespit ettiği eksiklikler tarafıma bildirilmediği için sorumluluk bana yüklenmiştir. Bizim İl Özel İdaresi ile kullandığımız ortak bir sistem bulunmamaktadır. İrfan Acar, sürecin nasıl işlediğini açıkça ortaya koymuştur. Denetim, Ruhsat Birimi personeli İrfan Acar tarafından yapılmıştır. Denetlenen otelin merkez ilçe dışında olduğu bilgisi tarafımıza verilmemiştir. Denetim sonrasında ise işletmeye 15 gün süre tanınmıştır. Rapor için yasal olarak 15 gün süre verilir ve bu sürenin sonunda yeniden denetim yapılır. Ancak bu süre dolmadan süreç iptal edildiği için ikinci denetim gerçekleştirilememiştir" dedi.

"Bu dilekçe İrfan Acar tarafından imzalanmıştır"

İptal dilekçesinin verildiği gün İrfan Acar'ın imza attığını, kendisinin izinli olduğunu söyleyen Coşkun, "Belediyeye 24 Aralık 2024 ve 28 Aralık 2024 tarihleri dahil olmak üzere izin talebim resmi olarak iletilmiş ve kabul edilmiştir. Yerime ise İrfan Acar atanmıştır. Ben izinli olduğum için iptal dilekçesi imzaya gönderildiğinde, bu dilekçe İrfan Acar tarafından imzalanmıştır. Kafeyle ilgili olarak yangın denetimi uygunluk raporu talep edilmiş ve bu denetim İrfan Acar tarafından gerçekleştirilerek rapor hazırlanmıştır. Yine benim izinli olduğum dönemde belediyeye sunulmuştur. Görevde olduğum dönemde ise yalnızca üst yazı olarak 70 metrekarelik alan tarafımdan imzalanmıştır. Raporda, bu alan bağımsız bölüm olarak belirtilmiştir. Ruhsatsız olarak açılan bir işletmenin varlığından şahsımın hukuken sorumlu tutulması mümkün değildir" ifadelerine yer verdi. - BOLU

Kaynak: İHA

İrfan Acar, İtfaiye, Kartal, bolu, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bolu'daki Yangın Davasında İtfaiye Müdürü Coşkun'un İfadesi - Son Dakika

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