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Bolu İl Sağlık Müdürlüğü, doğumda bebeğini kaybeden kadın için soruşturma başlattı - Son Dakika
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Bolu İl Sağlık Müdürlüğü, doğumda bebeğini kaybeden kadın için soruşturma başlattı

Bolu İzzet Baysal Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde doğum yapan Gamze Çağlar'ın bebeğinin yaşamını yitirdiği olayla ilgili olarak Bolu İl Sağlık Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldı. Hastane hakkında idari soruşturma başlatılan olay yakından takip ediliyor.

Bolu İl Sağlık Müdürlüğü, doğumda bebeğini kaybeden kadın için soruşturma başlattı
26.12.2023 - 18:13,
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Bolu İl Sağlık Müdürlüğü, bir kadının doğum için gittiği hastanede bebeğini kaybetmesine ilişkin soruşturma başlattı.

Edinilen bilgiye göre, Gamze Çağlar sabah saatlerinde doğum sancısı sebebiyle eşi Ali Çağlar ile birlikte Bolu İzzet Baysal Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'ne geldi. Hastanenin acil kısmından giren Gamze Çağlar, bir süre sıra bekledi. Hastanede durumunun acil olduğunu belirten kadın, bir süre daha sıra bekledikten sonra ameliyata alındı. Ameliyatta Gamze Çağlar'ın karnındaki bebeğin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Anne karnında yaşamını yitiren kız bebeğe "Elisa" isminin konulmasının planlandığı ifade edildi.

Acı haberi alan Gamze Çağlar'ın eşi Ali Çağlar ise "Sabah geldiğimizde bebeğimiz yaşıyordu. Hastaneye getirdim. 2 saat burada bekledik. Şikayetçi olacağım" dedi.

Soruşturma başlatıldı

Bolu Valiliği'nin talimatıyla İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri harekete geçerek, hastane hakkında idari soruşturma başlattı. Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Ünitesinde yaşanan bahsi geçen olaya dair iddialarla ilgili idari soruşturma başlatılmış olup, Bolu Valiliği İl Sağlık Müdürlüğümüzce, süreç yakından ve titizlikle takip edilmektedir" ifadelerine yer verildi. - BOLU

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Bolu İl Sağlık Müdürlüğü, doğumda bebeğini kaybeden kadın için soruşturma başlattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bolu İl Sağlık Müdürlüğü, doğumda bebeğini kaybeden kadın için soruşturma başlattı - Son Dakika
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