Bolu'nun Gerede ilçesindeki orman yangınında köy tahliye edildi - Son Dakika
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Bolu'nun Gerede ilçesindeki orman yangınında köy tahliye edildi

Bolu'nun Gerede ilçesine sıçrayan orman yangınında Kavacık Köyü Muhtarı Metin Ceylan, Bolu Valisi Erkan Kılıç'ın talimatıyla köyün tahliye edildiğini söyledi. Yangının köye 4 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi.

21.08.2024 23:19
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Bolu'nun Gerede ilçesine sıçrayan orman yangınında Kavacık Köyü Muhtarı Metin Ceylan, Bolu Valisi Erkan Kılıç'ın talimatıyla köyün tahliye edildiğini söyledi.

Kavacık Köyü Muhtarı Metin Ceylan, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, yangının Gerede'ye ulaşmasının ardından köyün tahliye edildiğini belirtti. Ceylan, "Komutanlarımız burada. Evi olanlar Gerede'ye gitti. Şu anda asayiş köyde bekliyor. Allah'ın izniyle inşallah yangın buraya ulaşmadan bu işi bitirecek. Köyümüz 40 hane. 60 kişi falan var hemen hemen. Kimse kalmadı, ben ve azam var. Kimse kalmadı köyde, asayiş de bekliyor. Şu anda hiçbir sıkıntımız yok. İnşallah yangın da söner. Yangın şu anda köye 4 kilometre" dedi. - BOLU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bolu'nun Gerede ilçesindeki orman yangınında köy tahliye edildi - Son Dakika

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