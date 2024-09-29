Bomba iddia! Erden Timur, ABD'de gözaltına alındı - Son Dakika
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Bomba iddia! Erden Timur, ABD'de gözaltına alındı

Bomba iddia! Erden Timur, ABD\'de gözaltına alındı

Galatasaray'ın eski yöneticisi ve NEF İnşaat şirketinin sahibi Erden Timur'un ABD'nin New York şehrinde gözaltına alındığı iddia edildi. FBI'ın rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına aldığı söylenen Timur'a New York Belediye Başkanı Eric Adams ile ilgili sorular sorulduğu ve bu sorgunun ardından serbest bırakıldığı öne sürüldü. Erden Timur ise daha sonra yaptığı açıklamada hakkındaki iddiaları yalanladı.

29.09.2024 21:33
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Avukat, iş insanı ve Galatasaray'ın eski yöneticisi Erden Timur'un, ABD'de gözaltına alındığı iddiası gündeme bomba gibi düştü.

GÖZALTINA ALINMA NEDENİ RÜŞVET SORUŞTURMASI

NEF İnşaat sahibi Erden Timur, 2 gün önce New York'ta gözaltına alındı. Haberde gözaltına alınma nedeninin New York Belediye Başkanı Eric Adams'ın rüşvet soruşturması olduğu belirtildi.

SERBEST BIRAKILDI

FBI tarafından sorgulanan ve Eric Adams ile ilgili sorular sorulan Timur'un sorgunun ardından serbest bırakıldığı da aktarıldı.

TİMUR, İDDİALARI YALANLADI

Sözcü'ye konuşan Erden Timur ise hakkındaki iddiaları yalanladı. İddiaların asılsız olduğunu söyleyen Timur, "Fenerbahçe maçını izliyordum. Sosyal medyaya gözaltına alındığım ile ilgili haber düşmüş. Doğruluğu yok. NEF Filarmoni Orkestrası için New York'a geldik. Burada ABD'de iş yaptığımız için görevliler New York Belediye Başkanı Eric Adams'a bağış yapıp yapmadığımızı sordu. Gözaltı gibi bir durum hiç olmadı" dedi.

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Son Dakika 3.Sayfa Bomba iddia! Erden Timur, ABD'de gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Murat:
    işin içinde Erdem Timur varsa her şey beklenir.!! sonuçta Salatasaray'lı.!!!! 109 126 Yanıtla
    Ahmet Dabanlı:
    Niye sanadamı dürt dü 0 0
  • Erol MARASLI:
    Karaborsa,rüşvet,örgüt kırıntılıgı,yanak okşatma hepsi bunlarda 52 31 Yanıtla
    Gipsy King:
    Ali ve azizin isleri bunlar 1 0
  • Bayram Yavuz:
    Algı operasyonları bunlar. Adam New York'ta İş yapıyor senelerce daha yeni gitmemişim demiş. 38 43 Yanıtla
  • sudem meliss:
    doğrudur 46 21 Yanıtla
  • Fatih Üstün:
    Hahahah zahayi 4 milyona almıştım zamanında bu 29 13 Yanıtla
  • Türk Ak:
    Bizene ha 19 10 Yanıtla
  • Roman Reigns:
    Bir fenerbahçeli olarak çok sevindim 12 15 Yanıtla
  • Osman A:
    Bu New York belediye başkanı,Türkevinin yapımına rüşvet karşılığı izin verdiği için soruşturma geçiren adam değil mi ? Hayırdır o binanın müteahiti Erden Timur'muydu acaba ki,gözaltına alındı diye haber çıkıyor.Haber doğru ise durum ilginç. 17 7 Yanıtla
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