Bomba ihbarı alan 7 yolcu uçağı Avrupa'da acil iniş yaptı, patlayıcı bulunmadı - Son Dakika
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Bomba ihbarı alan 7 yolcu uçağı Avrupa'da acil iniş yaptı, patlayıcı bulunmadı

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Avrupa'da bomba ihbarı yapılan yolcu uçağı sayısı 7'ye yükseldi; uçaklar Avusturya, Belçika, İtalya ve Bulgaristan'a acil iniş yaptı. Söz konusu uçaklarda yapılan aramalarda patlayıcı düzeneğe rastlanmadı.

Avrupa'da bomba ihbarı yapılan yolcu uçağı sayısı 7'ye yükselirken, ihbarların ardından söz konusu uçaklar Avusturya, Belçika, İtalya ve Bulgaristan'a acil iniş yaptı.

Avrupa'da Dublin-Roma seferini yapan yolcu uçağının bomba ihbarı nedeniyle Fransa'da bir askere üsse iniş yapmasının ardından bomba ihbarı yapılan yolcu uçağı sayısı 7'ye yükseldi. Polonya havayolu şirketi LOT'a ait Varşova-Brüksel seferini yapan yolcu uçağı bomba ihbarının ardından Brüksel'deki Zaventem Havalimanı'na güvenli şekilde iniş yaptı.

Finlandiya'nın ulusal havayolu şirketi Finnair'e ait Helsinki - Roma seferini yapan yolcu uçağı da bomba ihbarının ardından İtalyan Hava Kuvvetleri tarafından başkent Roma'daki planlanan iniş noktasına kadar şekilde eşlik edildi.

Ryanair havayolu şirketine ait Kopenhag - Sofya, Madrid - Sofya ve Londra - Sofya seferlerini yapan 3 yolcu uçağı da bomba ihbarlarının hedefi olurken, Bulgar yetkililer, 2 uçağın başkent Sofya'ya, Londra - Sofya seferini yapan uçağın ise Filibe'ye güvenli şekilde iniş yaptığı aktardı.

Wizz Air havayolu şirketine ait Milano - Varşova seferini yapan yolcu uçağı da bomba ihbarının ardından Avusturya'nın başkenti Viyana'ya acil nişi yaptı.

Söz konusu uçaklarda yapılan aramalarda herhangi bir patlayıcı düzeneğe rastlanmadı.

Avrupa'da uçaklara ve gemilere bomba ihbarları

Avrupa'da geçtiğimiz salı günü en az 7 uçağa ve 1 yolcu gemisine yönelik bomba ihbarı yapılmış, ihbarların ardından yapılan aramalarda herhangi bir patlayıcı düzeneğe rastlanmamıştı. Bomba ihbarlarının arkasında henüz kim veya kimlerin olduğu bilinmiyor.

Kaynak: İHA
BulgaristanAvusturya3. SayfaBelçikaİtalyaGüncelDünyaSon Dakika

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