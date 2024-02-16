İzmir'in Bornova ilçesinde, şüphe üzerine durdurulan araç sürücüsünün camdan attığı poşetin içerisinden bir miktar esrar, aracın teyp kısmından ise kokain maddesi ile binlerce lira çıktı. Şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Olay, geçtiğimiz çarşamba günü saat 02.30 sıralarında Kamil Tunca Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uygulama yapan polis ekipleri şüphe üzerine Y.K. (24), idaresindeki 35 BBY 630 plakalı aracı durdurdu. Bu esnada Y.K.'nın aracın camından dışarı attığı naylon poşet ekiplerin dikkatinden kaçmadı. Poşeti alan ekipler yaptıkları kontrollerde 19,5 gram esrar maddesi buldu. Şüphelinin üzerinden ise yapılan aramalarda 19 bin 60 TL para ele geçirildi. Savcılık kararıyla araç içerisinde yapılan aramalarda da teyp kısmında kilitli poşet parçaları içerisinde 6,8 gram kokain maddesi ve 39 bin 900 TL para olduğu tespit edildi.
Şüpheli, polis ekiplerince 'uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçundan gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütüleceği öğrenildi. - İZMİR
Son Dakika › 3.Sayfa › Bornova'da durdurulan araçta uyuşturucu ve para ele geçirildi - Son Dakika
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