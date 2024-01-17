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Boş gecekondudaki yangın mahalleliyi tedirgin etti - Son Dakika
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Boş gecekondudaki yangın mahalleliyi tedirgin etti

Antalya'da kullanılmayan gecekonduda çıkan yangın, mahalle sakinlerini tedirgin etti. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangının çıkış nedeniyle ilgili polis inceleme başlattı. Muratpaşa ilçesine bağlı Kızılarık Mahallesi'nde saat 15.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenden ötürü çıkan yangın, 20 dakikada kontrol altına alınarak söndürüldü. Çevredeki mahalle sakinlerini tedirgin eden yangının çıkış nedeniyle ilgili polis inceleme başlattı.

17.01.2024 - 01:42,
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Boş gecekondudaki yangın mahalleliyi tedirgin etti

ANTALYA - Antalya'da kullanılmayan gecekonduda çıkan yangın, mahalle sakinlerini tedirgin etti. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangının çıkış nedeniyle ilgili polis inceleme başlattı.

Muratpaşa ilçesine bağlı Kızılarık Mahallesi 2825 sokak üzerindeki kullanılmayan gecekonduda saat 15.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı. Dumanları görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine durumu bildirmesi üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 4 itfaiye aracı ve polis ekipleri sevk edildi. Belirtilen adrese gelen itfaiye, alevlere müdahalede bulunup yangını 20 dakikada kontrol altına alarak söndürdü.

Çevredeki mahalle sakinlerini tedirgin eden yangının çıkış nedeniyle ilgili polis inceleme başlattı.

Boş gecekondudaki yangın mahalleliyi tedirgin etti
Kaynak: İHA
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Antalya, İtfaiye, İtfaiye, Güvenlik, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Boş gecekondudaki yangın mahalleliyi tedirgin etti - Son Dakika


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