Eski eş dehşet saçtı! Otomobilde kurşun yağmuruna tutulan genç kadın, feci şekilde can verdi - Son Dakika
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Eski eş dehşet saçtı! Otomobilde kurşun yağmuruna tutulan genç kadın, feci şekilde can verdi

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Nevşehir'de bir kişi, boşandığı eşine aracının içinde kurşun yağdırdı. 7 kurşunun isabet ettiği kadın hayatını kaybederken, katil zanlısı jandarmaya teslim oldu.

28.10.2024 20:45  Güncelleme: 22:08
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Nevşehir'de eski eşi Hüseyin Ç., boşandığı Mine Özcan'ı aracının içinde 7 kurşunla vurdu. Olayın ardından katil zanlısı jandarmaya teslim oldu.

Nevşehir'de Boşandığı Eşine Kurşun Yağdırdı: Bir Kadın Hayatını Kaybetti

BOŞANDIĞI EŞİNE ARACINDA KURŞUN YAĞDIRDI

Olay, Yeni Mahalle'de bulunan bir otoparkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Ç., yaklaşık 1 ay önce boşandığı Mine Özcan'ı (28) sabah takip etti. Mine Özcan açık otoparkta aracını park ettiği esnada eski eşi tarafından kurşun yağmuruna tutularak öldürüldü. Olay yerinden kaçan Hüseyin Ö., akşam saatlerinde Kayseri'nin Develi ilçesinde jandarma ekiplerine teslim olarak suçunu itiraf etti.

Nevşehir'de Boşandığı Eşine Kurşun Yağdırdı: Bir Kadın Hayatını Kaybetti

Kayseri'deki jandarma ekiplerinin durumu bildirdiği Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yerine giderek yaptıkları araştırmada park halindeki otomobilin içinde Özcan'ı hareketsiz halde buldu. Olay yerine çağırılan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mine Özcan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri ekiplerinin yaptığı incelemeden sonra Özcan'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Eski eş dehşet saçtı! Otomobilde kurşun yağmuruna tutulan genç kadın, feci şekilde can verdi
Kaynak: İHA

Politika, Jandarma, 3-sayfa, Cinayet, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eski eş dehşet saçtı! Otomobilde kurşun yağmuruna tutulan genç kadın, feci şekilde can verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eski eş dehşet saçtı! Otomobilde kurşun yağmuruna tutulan genç kadın, feci şekilde can verdi - Son Dakika
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