Boşanma Aşamasındaki Eşini 21 Yerinden Bıçaklayarak Öldürdü - Son Dakika
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Boşanma Aşamasındaki Eşini 21 Yerinden Bıçaklayarak Öldürdü

Boşanma Aşamasındaki Eşini 21 Yerinden Bıçaklayarak Öldürdü

İstanbul Bahçelievler'de boşanma aşamasındaki eşi 21 yerinden bıçaklayarak öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

13.12.2024 13:44
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İstanbul Bahçelievler'de sokak ortasında boşanma aşamasındaki eşini 21 yerinden bıçaklayarak öldüren şahıs, yargılandığı davada indirim uygulanmadan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı. Cumhuriyet savcısı, "Bu eylem kamu vicdanını derinden sarsacak şekilde korku ve dehşet oluşturdu. Bu tür bir eylemin sadece bireysel bir suç olmayıp, kadına yönelik şiddete karşı mücadeleyi zedeleyen bir eylem olması nedeniyle takdiri indirim uygulanmaması talep olunur" ifadelerini kullandı.

Bahçelievler'de 11 Kasım 2021'de sokak ortasında boşanma aşamasındaki eşi Hanife Demirci'yi (31) 21 kez bıçaklayarak öldüren Satı Mehmet Demirci'nin (36) yargılandığı davada karar açıklandı. Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Satı Mehmet Demirci, maktul Hanife Demirci'nin yakınları ile taraf avukatları katıldı.

"Bu eylem kamu vicdanını derinden sarsacak şekilde korku ve dehşet oluşturdu"

Mütalaasına ek yapacağını belirten cumhuriyet savcısı, sanığın eylemini pişmanlık göstermeyerek ve tasarlayarak işlediğini belirterek, "Sanık duruşma süresindeki davranışlarında da bu pişmanlığı samimi şekilde ortaya koymadı. Çocuklarının bakım ve gözetimini yapan maktule yönelik, çocuğunu bıraktığı okul dönüşünde gerçekleştirdiği bu eylem kamu vicdanını derinden sarsacak şekilde korku ve dehşet oluşturdu. Bu tür bir eylemin sadece bireysel bir suç olmayıp, kadına yönelik şiddete karşı mücadeleyi zedeleyen bir eylem olması nedeniyle cezanın alt sınırdan uzaklaşılarak verilmesi, takdiri indirim uygulanmaması talep olunur" ifadelerini kullandı.

"Keşke ben ölseydim de böyle bir şey olmasaydı"

Savunmasında "Ben kendimi iyi hissetmiyorum. Dilekçe yazdım onu okuyacağım" diyen sanık Demirci dilekçesinde, "Eşim benden telefonunu sakladı. Psikolojimi kaybettim. Psikoloji hastanesine gittim yatış istedim, yer yoktu. Olay günü eşimi görünce kendimi kaybettim. Akli dengem yerinde değildi. Ne yaptığımı hatırlamıyorum. Keşke ben ölseydim de böyle bir şey olmasaydı" ifadelerini kullandı.

30 dakika aranın ardından son sözü sorulan Demirci ağlayarak, "Hakime hanım beni yavrularıma bağışlayın" dedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Demirci'nin 'eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Verilen cezada takdiri indirim uygulanmadı.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, olayın 11 Kasım 2021'de Bahçelievler'de meydana geldiği, sanık Satı Mehmet Demirci ile maktul Hanife Demirci'nin 11 yıllık evli oldukları ve aralarında çekişmeli boşanma davası olduğu belirtilmişti. Sanık Satı Mehmet'in olay günü eşinin evden çıkmasını beklediği belirtilen iddianamede, maktulün çocuğunu okula bırakıp eve dönerken sanığın takip ettiği ifade edilmişti. Sanığın takip ettiği eşini arkasından yaklaşıp 21 bıçak darbesi vurduğu belirtilen iddianamede, Satı Mehmet Demirci'nin 'eşi tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edilmişti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Mehmet Demirci, Bahçelievler, istanbul, Politika, 3-sayfa, Hukuk, Kamu, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Boşanma Aşamasındaki Eşini 21 Yerinden Bıçaklayarak Öldürdü - Son Dakika

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