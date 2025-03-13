Boşanma Aşamasındaki Eşini Öldüren Sanık Yargılanıyor - Son Dakika
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Boşanma Aşamasındaki Eşini Öldüren Sanık Yargılanıyor

Boşanma Aşamasındaki Eşini Öldüren Sanık Yargılanıyor

Fırat Yıldızhan, boşanma aşamasındaki eşini öldürüp gömmekten yargılanıyor, kardeşi de yardım etti.

13.03.2025 17:48
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Çanakkale'nin Biga ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini boğarak öldürüp hafriyat alanına gömen tutuklu sanık Fırat Yıldızhan ile olay sırasında yanında bulunan ve cesedi gömmesine yardımcı olan kardeşinin yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, tutuklu sanık ile kardeşinin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde geçen yıl 16 Şubat'ta meydana gelen olayda iddiaya göre, Fırat Yıldızhan (32) boşanma aşamasındaki eşi Saliha Gizem'in Lapseki'deki evinin önüne gelerek konuşmak istedi. Fırat Yıldızhan, Saliha Gizem'i evinin önünden otomobille alarak Lapseki'den Biga istikametine doğru yola çıktı. Bu sırada ikili tartışmaya başladı. Tartışma sonucunda Fırat Yıldızhan, Saliha Gizem'i iple boğarak öldürüp, cesedini Biga'nın Çavuşköy Mahallesi mevkisinde bir hafriyat alanına gömdü. Saliha Gizem'den haber alamayan ailesi ise durumu polis ve jandarma ekiplerine bildirdi. Yapılan detaylı çalışma sonucunda Saliha Gizem'in Lapseki'den bir araca binip, Fırat Yıldızhan ile birlikte ilçeden ayrıldığı belirlendi. Bunun üzerine polis ekipleri tarafından Fırat Yıldızhan ile ona yardım ettiği ileri sürülen kardeşi Yağız Yıldızhan gözaltına alındı. Cinayeti itiraf eden Fırat Yıldızhan, boşanma aşamasındaki eşi Saliha Gizem'in cansız bedenini gömdüğü bölgeye gösterdi. Polis ekipleri sabah saat 07.00 sıralarında Çavuşköy Mahallesi'ndeki hafriyat alanında Saliha Gizem'in cansız bedenini buldu.

Gözaltına alınan Fırat Yıldızhan ve kardeşi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen Fırat Yıldızhan ve kardeşi Yağız Yıldızhan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çanakkale Cumhuriyet Savcılığı, olayla ilgili soruşturmayı tamamlayıp, iddianame hazırladı. İfadeler ve toplanan deliller ışığında savcı, tutuklu sanıklar Fırat Yıldızhan'ın 'tasarlayarak eşe karşı öldürme', kardeşi Yağız Yıldızhan'ın ise 'tasarlayarak yakın akrabayı öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Boşanma aşamasındaki eşini boğarak öldürüp, hafriyat alanına gömen tutuklu sanık Fırat Yıldızhan ile olay sırasında yanında bulunan ve cesedi gömmesine yardımcı olan kardeşi Yağız Yıldızhan'ın yargılanması Çanakkale 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde 3'üncü duruşması ile devam etti.

Tutuklu sanıklar Fırat Yıldızhan (31) ve kardeşi Yağız Yıldızhan (21), duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) katıldı. Maktul Saliha Gizem Yıldızhan'ın yakınları ve taraf avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu.

Tarafların dinlenilmesinin ardından sanık Fırat Yıldızhan ile kardeşi Yağız Yıldızhan'ın tutukluluk halinin devamına karar verilip, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşma 27 Mayıs'a ertelendi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Mahkeme, Biga, Ona, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Boşanma Aşamasındaki Eşini Öldüren Sanık Yargılanıyor - Son Dakika

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