Boşanma Aşamasındaki Eşini Öldürüp İntihar Etti - Son Dakika
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Boşanma Aşamasındaki Eşini Öldürüp İntihar Etti

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Karabağlar'da bir adam, eşini dağlık alana götürüp öldürdükten sonra intihar etti.

16.11.2024 09:08
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Dağlık araziye götürdüğü eşini öldürüp intihar etti

İZMİR - İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir kişi, boşanma aşamasındaki karısını dağlık bir araziye götürüp tabancayla vurarak öldürdü. Ardından aynı silahla kendi başına ateş eden katil koca hayatına son verdi.

Olay bugün 14.30 sıralarında Uzundere Mahallesi İzmir Çevreyolu yan yolu yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre mobilyacılık yaptığı öğrenilen Hüsamettin Göktaş (40), boşanma aşamasında olduğu ve bir süredir ayrı yaşadığı Aslıhan Göktaş'ı yol kenarındaki dağlık araziye götürdü. Burada karısının başına silahı dayayan Hüsamettin Göktaş tetiği çekti ve talihsiz kadın kanlar içerisinde yere düştü. Ardından aynı silahla kendi kafasına ateş eden adam da yere yığıldı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Hüsamettin Göktaş ve Aslıhan Göktaş'ın hayatını kaybettikleri belirlendi. Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından karı-kocanın cansız bedenleri İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Boşanma Aşamasındaki Eşini Öldürüp İntihar Etti
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Boşanma Aşamasındaki Eşini Öldürüp İntihar Etti - Son Dakika

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