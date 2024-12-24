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Bostancı Ailesine İki Büyük Acı

Bostancı Ailesine İki Büyük Acı

Bartın'da gazeteci Bülent Bostancı, hem anne hem de baba kaybı yaşadı. Acı cenaze törenleri düzenlendi.

24.12.2024 17:17
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Bartın'da gazeteci Bülent Bostancı ve 2 kardeşi, son 5 ayda hem baba hem de anne acısı yaşadı.

Bartın Aba Medya Yazı İşleri Müdürü Bülent Bostancı, Bartın Valiliği Basın Servisinden Ümit Bostancı ve Engin Bostancı'nın babası Hüseyin Bostancı, rahatsızlığı nedeniyle vefat etmiş, Ulus ilçesindeki Ulu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Hacıköyü mezarlığındaki aile kabristanına defnedilmişti.

Bostancı kardeşlerin annesi Sıdıka Bostancı da, eşinin vefatından 5 ay sonra hayatını kaybetti. Sıdıka Bostancı, bugün evinin önünde yapılan helalleşmenin ardından Ulus Ulu Camii'nde kılınan ikindi namazının ardından dualarla aile mezarlığına defnedildi.

Hüseyin ve Sıdıka Bostancı çiftinin kanser tedavisi gördüğü öğrenildi

Helalleşme ve cenaze programına ise 5 ayda iki büyük acı yaşayan Bostancı ailesinin yanı sıra Bartın Valisi Nurtaç Arslan, il protokolü, yerel ve ulusal medya temsilcileri, sevenleri ve yakınları katıldı. - BARTIN

Kaynak: İHA

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