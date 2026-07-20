Bozbey\'in yargılandığı duruşmaya ara verildi

Bursa'da tutuklu bulunan CHP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in de sanıkları arasında bulunduğu davanın ilk duruşmasına ara verildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Sözcüsü Yücel Akbulut, davanın hem Bursa hem de Türkiye'nin hukuk ve demokrasi tarihi açısından önemli olduğunu belirterek, yargılamanın tutuksuz devam etmesi gerektiğini söyledi.

Bursa'da tutuklu bulunan CHP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in de arasında bulunduğu 63 sanığın yargılanması Bursa Bölge Adliye Mahkemesi'nde başladı. Duruşmaya verilen arada basın mensuplarının sorularını cevaplayan Bursa Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Sözcüsü Yücel Akbulut, "Bursa için çok önemli bir gün. Hem Bursa hem de Türkiye Cumhuriyeti hukuk ve demokrasi tarihi için çok önemli bir günün başlangıcındayız. Bursa'nın seçilmiş belediye başkanı Mustafa Bozbey'in yargılanmasına başlandı. Bu, hukuk açısından önemli bir yargılama olduğu kadar demokrasi tarihimiz açısından da çok önemli bir yargılamadır. Duruşma salonu fiziki şartlar itibarıyla uygun bir yer değil. Duruşmanın yapıldığı yer bir konferans salonu. Avukat arkadaşlarımızın buna da itirazı ve talebi oldu. Herkesin önünde dosyalar var, dosyalara çalıştıkları notlar var. Avukatın, sanık müvekkiliyle birlikte çalışma yapmak istemesi doğal bir haktır. Ancak avukat arkadaşlarımız, konferans salonu düzenindeki dar alanda oturduklarını ve masa bulunmadığını belirterek bir masa getirilmesini talep etti. Mahkeme başkanı şimdilik bu talebi kabul etti" dedi.

Sabahtan başlanan duruşmada, şimdilik yoklama yapıldığını belirten Akbulut, "Yoklamalar bittikten sonra şu an ara verildi. Aradan sonra sanıkların dinlenilmesine başlanacak. İlk önce kimin dinleneceği konusunda muhtemelen iddianamedeki sıralama esas alınacak. 2014 yılındaki bir suç isnadıyla başlayan bir süreçten bahsediyoruz. Mustafa başkanın belediye başkanı seçilmesinden çok çok önce, yaklaşık on yıl önceye ilişkin bir suç isnadıyla başlayan bir süreç. Biz bu süreci tabii ki siyasi görüyoruz. Burada sorulması gereken soru şudur: Eğer Mustafa Bozbey Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmeseydi bu soruşturma bu aşamaya gelecek miydi? Birinci sorulması gereken şey budur" diye konuştu.

"Yargılanan kişi sıradan biri değildir"

Yargılanan kişinin herhangi bir kişi olmadığını belirten Akbulut, "Yargılanan kişi Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı'dır. Geçmişte, bildiğiniz üzere 2005 yılında değişen Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu'nun hazırlanmasında görev alan profesörlerden biri bir açıklama yapmıştı. Dedi ki; 'Suçüstü hali olmadığı sürece belediye başkanlarının tutuklanması yanlıştır.' Bizim de talebimiz ve iddiamız budur" şeklinde konuştu.

"Kimse mahkemelerin üzerinde değildir"

Herkesin yargılanabileceğini belirten Akbulut, "Kimse Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinin üzerinde değildir. Mustafa Bozbey de yargılanabilir. Bizler de yargılanabiliriz. Geliriz, Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinin, bağımsız yargının önünde beyanlarımızı veririz. Ancak burada önemli olan, bir belediye başkanının böyle bir sebepten, on yıl önceki bir olaydan dolayı tutuklanması siyasidir. Bunun başka bir izahı ve açıklaması yoktur. Yapılan işlem sadece bir iddia üzerine tutuklamadır. Elbette ki yargılanabilir. Ancak bizim bugün burada beklentimiz, Türk yargısının bunu görüp Mustafa Bozbey hakkında tutuksuz yargılanma kararı vermesi ve yargılamaya bu şekilde devam etmesidir" diye konuştu.

'Mustafa Bozbey ile görüşebildiniz mi' sorusuna ise Akbulut şu şekilde cevap verdi:

"Kendisiyle bugün görüşemedik. Öyle bir imkanımız olmadı. Ancak dün görüştüm. Morali iyi. Onun da beklentisi tutuksuz yargılanma yönünde. Savunmasını hazırladık. Burada onun da özellikle dikkat çektiği ve bizim de önemsediğimiz ilk şey, önce bir insanın yargılandığı gerçeğidir. Daha sonra bir babanın, bir eşin, bir torunu olan bir dedenin yargılandığı; ardından da Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı'nın yargılandığının unutulmaması gerekiyor. Burada yargılanan aynı zamanda Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı'dır. Biz, 25-30 yıllık siyasi geçmişi olan ve Nilüfer gibi Türkiye'nin yaşanabilir kentleri arasında üst sıralarda yer alan bir ilçenin mimarlarından biri olan bir kişinin yargılanmasını izliyoruz. Burada aynı zamanda bir itibar yargılaması da yapılıyor. Umarız yargılama hukuka uygun bir şekilde yürütülecektir. Bugünkü temennimiz, Mustafa başkanın tutuksuz yargılanmasıdır." - BURSA