Bozcaada\'da 3.9 Büyüklüğünde Deprem

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 18.06'da merkez üssü Ege Denizi olan Çanakkale'nin Bozcaada ilçesine 44.42 kilometre uzaklıkta 3.9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Deprem yerin 10.83 kilometre derinliğinde meydana geldi. - ÇANAKKALE