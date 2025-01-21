Bozcaada'da Tankerde Rahatsızlanan Elektrik Zabiti Tahliye Edildi

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Bozcaada demir sahasında demirli tankerde rahatsızlanan bir kişi sahil güvenlik ekiplerince tahliye edildi

ÇANAKKALE - Bozcaada Demir Sahasında demirli 'Konya' isimli tankerde elektrik zabiti olarak görev yapan A.A.A. geçirdiği Hipertansiyona bağlı rahatsızlıktan dolayı Sahil Güvenlik ekiplerince tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi.

Bozcaada Demir Sahasında demirli 'Konya' isimli tankerde elektrik zabiti olarak görev yapan A.A.A. hipertansiyona bağlı rahatsızlık geçirdi. Gemi kaptanı durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. 112 Acil Sağlık ekiplerinin yönlendirmesiyle Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığına bağlı 'TCSG-23' botu demirli tankere doğru hareket etti. Önceki gün saat 07.10 sıralarında Sahil Güvenlik ekiplerince elektrik zabiti olarak görev yapan A.A.A'nın gemiden tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi. Sahil Güvenlik Botu ile Geyikli iskelesinde hazır bulunan 112 ekiplerine bilinci açık şekilde edilen teslim edilen A.A.A. ambulansla Ezine Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.