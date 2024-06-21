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Bozdoğan'da 11'i metruk 13 ev yanarak küle döndü

AYDIN - Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde çıkan yangında 11'i metruk olmak üzere toplam 13 ev küle döndü.

Olay, kırsal Pınarlı Mahallesi'nde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallenin üst kısmındaki bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeden alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, orman, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hızla büyüyerek mahalledeki diğer evlere sıçrayan yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri müdahale etti. Havadan yangın söndürme uçağının da destek verdiği yangında 11'i metruk olmak üzere toplamda 13 ev tamamen yandı. Yangında ölen ya da yaralananın olmaması teselli kaynağı olurken, ekipler yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için çalışma başlattı. 112 Sağlık, AFAD ve UMKE ekipleri de destek için hazır bulundu. Mahalle sakinlerinin de büyük destek verdiği yangın söndürme çalışmalarında Bozdoğan Belediyesi de ekiplere su ve ayran desteği verdi. Büyük korkunun yaşandığı yangında taş ve ahşaptan oluşan evlerin sadece baca ve duvarları ayakta kaldı.

Vali inceleme yaptı

Aydın Valisi Yakup Canbolat, Bozdoğan Kaymakamı İbrahim Gökçe, Aydın İl jandarma Komutanı Jandarma Albay Ali Naci Aldemir, Bozdoğan Belediye Başkan Yardımcısı Savaş Mammacı, Bozdoğan İlçe jandarma Komutanı Binbaşı Onur Keysan ile birlikte yanan evlerin bulunduğu mahalleye gelerek söndürme çalışmalarını yerinde inceledi. Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulunan Vali Canbolat yaptığı açıklamada, "İlimizde bugün 3 ayrı yerde yangın gerçekleşti. Koçarlı ilçemiz Satılar Mahallesi'nde 2 evde başlayan yangın ormana sıçradı. Nazilli ilçemizde bir ev yandı. Büyük yangınımız ise Bozdoğan Pınarlı Mahallemizdeki bir evde başladı ve 11'i metruk olmak üzere 13 ev yandı. Yangınların tümü kontrol altına ve soğutma çalışmaları sürüyor. Bozdoğan'daki yangına 2 uçak, 5 itfaiye, 2 arazöz, 5 iş makinası, 20 itfaiye personeli olmak üzere toplamda 70 personelle müdahale edildi. Her üç yangında da can kaybı ve yaralımız yok. Vatandaşlarımız büyük geçmiş olsun diliyorum" diye konuştu.

Vali Canbolat'tan uyarı

Konuşmasının sonunda vatandaşları da uyaran Vali Canbolat, "Görüldüğü üzere mevsim şartları çok ağır ve sıcak geçiyor. Nem oranları düşük. Bütün vatandaşlarımızın orman yangınları ve diğer yangınlar konusunda daha duyarlı davranmalarını istirham ediyorum. Herkese büyük geçmiş olsun" dedi.