Bozkır'da Kış Lastiği Denetimleri - Son Dakika
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Bozkır'da Kış Lastiği Denetimleri

Bozkır\'da Kış Lastiği Denetimleri

Konya'nın Bozkır ilçesinde kış lastiği denetimleri yapılarak güvenli sürüş sağlanıyor.

04.12.2024 09:48
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Konya'nın Bozkır ilçesinde yolcu ve sürücülerin can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla kış lastiği denetimleri yapılıyor.

Kış aylarında güvenli sürüş ve meydana gelebilecek trafik kazalarının önlenmesine yönelik ticari araçlarda 1 Aralık'ta başlayan kış lastiği uygulaması çerçevesinde; Bozkır İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği görevlileri tarafından denetimler gerçekleştirildi. İlçe genelinde ve karayollarında toplu taşıma ve yük taşımacılığı yapan ticari araçlar denetlenirken, trafik kurallarına uymayan tüm ihlaller için cezai işlem uygulandı. - KONYA

Kaynak: İHA

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