Bozuk cep telefonu nedeniyle esnafa yumruk atan kadın, dükkana 100 bin TL'lik zarar verdi - Son Dakika
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Bozuk cep telefonu nedeniyle esnafa yumruk atan kadın, dükkana 100 bin TL'lik zarar verdi

Bozuk cep telefonu nedeniyle esnafa yumruk atan kadın, dükkana 100 bin TL\'lik zarar verdi

Şişli'de bir iş yerinde cep telefonunu tamir ettiren kişinin annesi, birkaç gün sonra telefonun çalışmadığını iddia ederek kızıyla birlikte esnafla tartıştı. Tekrar tamir etmesini söyleyen kadın, esnafın "ücretli tamir yapabilirim" cevabını alınca deliye döndü. Esnafa yumruk atan kadın, dükkanı da dağıtarak 100 bin liralık zarar verdi.

23.11.2024 11:00
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Şişli'de bir telefon dükkanında yaşanan olayda, telefonunu tamir ettiren bir kadın, telefonun hala çalışmadığını iddia ederek esnafa yumruk attı. Sinirlenen kadın, dükkanı dağıtarak esnafa yaklaşık 100 bin lira zarar verdi.

Olay, 18 Kasım saat 10.45 sıralarında Mecidiyeköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kişi, cep telefonunu tamir ettirmek için Tufan K.'nın iş yerine getirdi. Telefonu teslim alan iş yeri sahibi, ertesi gün işlemlerini bitirip sahibine teslim etti. Ancak birkaç gün sonra telefonu teslim alan kişinin annesi, Tufan K.'ya gelerek telefonun çalışmadığını iddia etti. Telefonu inceleyen Tufan K., kadına telefonu bozduklarını söyleyerek ücretli tamir yapabileceğini belirtti.

KADIN MÜŞTERİ ESNAFA YUMRUK ATTI

Bu cevap karşısında sinirlenen kadın, Tufan K.'ya yumruk attı. Esnafın da aynı şekilde karşılık vermesi üzerine iş yerinde kavga çıktı. Saldırgan kadın çevredekiler tarafından uzaklaştırıldı ancak bu kez de diğer kadın Tufak K.'ya saldırmaya başladı. Kadın ardından duvarda asılı olan cep telefonu aksesuarlarını dağıtarak, tamir aletlerine zarar verdi. Yaşananlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

BİRBİRLERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Olayın ardından yaklaşık 100 bin lira zarar uğrayan Tufan K., polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis, birbirlerinden şikayetçi olan tarafları emniyete götürdü. Emniyette ifadeleri alınarak adli işlemleri yapılan taraflar serbest kalırken, Tufan K.'nın kadınlarla uzlaşıp zararını karşıladığı bilgisine ulaşıldı. İş yeri sahibinin dükkanı ise tadilata aldığı öğrenildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bozuk cep telefonu nedeniyle esnafa yumruk atan kadın, dükkana 100 bin TL'lik zarar verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • zurnaci samo Oner:
    iyi olmuş bence 11 2 Yanıtla
  • Murat:
    helal olsun ablama. sahtekar dolandırıcılar sizi hem tamir edemiyorsun birde utanmadan yine para istiyorsun 3 0 Yanıtla
  • Mesko Aljovic:
    işte kahraman Türk kadını 1 0 Yanıtla
  • Yusuf Çarman:
    Esnaflık değil, kadın haklı! Bende tel vermiştim tekrar proplem çıkardı, benden tekrar para istedi, şikayetçi oldum, sonra ben yapmadım dedi. Mutlaka fatura fiş birşeyler alın. 1 0 Yanıtla
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