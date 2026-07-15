Bozüyük\'te Dolandırıcılık Uyarısı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı yapıldı.

Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, ilçe genelindeki kıraathane ve kafeleri ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Gerçekleştirilen çalışmada evden hırsızlık, sahte para, iletişim yoluyla dolandırıcılık ve dolandırıcılık yöntemleri hakkında vatandaşlara bilgi verildi. Ekipler ayrıca, 112 Acil Çağrı Hattı'nın doğru ve etkin kullanımı ile genel güvenlik konularında bilgilendirmede bulunurken, vatandaşlara bilinçlendirme amacıyla broşür dağıttı.

Polis ekipleri, suçun önlenmesinde vatandaşların duyarlılığının büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, şüpheli kişi ve durumların vakit kaybedilmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesini istedi. - BİLECİK