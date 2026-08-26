Bozüyük\'te Dolandırıcılık Uyarısı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı yapıldı.

Bozüyük Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, Yediler Mahallesi'nde bulunan 4 kıraathaneyi ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyaretlerde 39 vatandaşa dolandırıcılık ve dolandırıcılık yöntemleri, iletişim yoluyla dolandırıcılık, Toplum Destekli Polislik hizmetleri ve genel güvenlik konularında bilgi verildi. Ekipler tarafından vatandaşlara, dolandırıcılıkta kullanılan yöntemlere karşı dikkatli olmaları, şüpheli iletişimleri sorgulamaları ve tereddüt ettikleri durumlarda vakit kaybetmeden güvenlik birimlerine başvurmaları konusunda uyarılarda bulunuldu.

Polis ekipleri, vatandaşların bilinçlendirilmesine yönelik çalışmaların devam edeceğini belirtti.