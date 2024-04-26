Bozüyük'te otomobil çarptı, bisikletli çocuk yaralandı - Son Dakika
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Bozüyük'te otomobil çarptı, bisikletli çocuk yaralandı

Bozüyük\'te otomobil çarptı, bisikletli çocuk yaralandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, ismi henüz belirlenmeyen bir otomobil, Kasımpaşa Mahallesi'nde seyir halindeyken yolda bisiklet kullanan 10 yaşındaki A.T.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle bisikletten düşen çocuk yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan çocuk ambulansla Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Sağlık durumu iyi olan çocuğun kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

26.04.2024 10:04
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde otomobilin çarptığı 10 yaşındaki bisikletli çocuk yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz belirlenmeyen 11 ABF 368 plakalı otomobil, Kasımpaşa Mahallesi Demirdöküm Caddesinde seyir halindeyken yolda bisiklet kullanan A.T.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle bisikletten yola düşen çocuk yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırılan A.T., tedavi altına alındı. Yaralanan çocuğun sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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