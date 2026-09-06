Bozüyük'te polis 7 iş yerinde sahte para ve dolandırıcılığa karşı 54 kişiyi bilgilendirdi
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, 7 iş yerini ziyaret ederek 54 vatandaşa sahte para, dolandırıcılık ve 112 Acil Çağrı Hattı'nın doğru kullanımı konularında bilgilendirme yaptı. Vatandaşlara broşür dağıtan polis, sahte para ve dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Bilecik'te vatandaşlara sahte para uyarısı yapıldı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Bozüyük Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekiplerince ilçede bulunan 7 iş yeri ziyaret edilerek 54 vatandaşa yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi. Çalışmada vatandaşlara 112 Acil Çağrı Hattı'nın doğru kullanımı, sahte para, dolandırıcılık ve dolandırıcılık yöntemleri ile genel güvenlik konularında bilgi verildi. Ekipler tarafından vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıtıldı.
Polis ekipleri, vatandaşların sahte para ve dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.
Kaynak: İHA
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