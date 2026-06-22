Bozüyük'te Sahte Para Uyarısı - Son Dakika
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Bozüyük'te Sahte Para Uyarısı

Bozüyük\'te Sahte Para Uyarısı
22.06.2026 09:44
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Bozüyük'te esnafa ve vatandaşlara sahte para konusunda bilgilendirme yapıldı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde sahte para uyarısı gerçekleştirildi.

Bozüyük ilçesinde Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği tarafından Yeni Mahalle Kapalı Pazarı ziyaret edilerek esnaf ve vatandaşlara yönelik sahte para konusunda bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. Çalışmalarda dolandırıcılık çeşitleri ve genel güvenlik konularında da uyarılarda bulunuldu. Esnafın ve vatandaşların yoğun olarak bulunduğu pazarda yapılan bilgilendirme faaliyetinde, olası dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Bozüyük Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği yetkilileri tarafından, toplumun huzur ve güvenliği için bilgilendirme çalışmalarının aralıksız sürdürüleceği bildirildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, 3. Sayfa, Güvenlik, Ekonomi, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bozüyük'te Sahte Para Uyarısı - Son Dakika

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