Bozüyük'te Sürücü Belgesi İptal Edildiği Halde Araç Kullanan Şahsa İdari Para Cezası - Son Dakika
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Bozüyük'te Sürücü Belgesi İptal Edildiği Halde Araç Kullanan Şahsa İdari Para Cezası

Bozüyük\'te Sürücü Belgesi İptal Edildiği Halde Araç Kullanan Şahsa İdari Para Cezası

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, sürücü belgesi iptal edildiği halde araç kullandığı tespit edilen bir şahsa toplam 25 bin 954 TL idari para cezası uygulandı. Aranan şahıs ise Bozüyük Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.

23.02.2024 10:49  Güncelleme: 10:49
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 'Hakaret ve Sürücü Belgesi İptal Edildiği Halde Araç Kullandığı' anlaşılan şahsa idari para cezası uygulandı.

Bozüyük Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği'ne bağlı ekipler yapmış oldukları uygulamada, Bursa 19. Asliye Ceza Mahkemesince 'Hakaret' suçundan aranan ve sürücü belgesi iptal edildiği halde araç kullandığı anlaşılan araç sahibi ve sürücüsüne toplam 25 bin 954 TL idari para cezası uygulandı. Aranan şahıs Bozüyük Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bozüyük'te Sürücü Belgesi İptal Edildiği Halde Araç Kullanan Şahsa İdari Para Cezası - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bozüyük'te Sürücü Belgesi İptal Edildiği Halde Araç Kullanan Şahsa İdari Para Cezası - Son Dakika
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