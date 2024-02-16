Brezilya'da Yüksek Güvenlikli Hapishaneden Mahkum Firarı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Brezilya'da Yüksek Güvenlikli Hapishaneden Mahkum Firarı

Brezilya\'da Yüksek Güvenlikli Hapishaneden Mahkum Firarı

Brezilya'da federal yüksek güvenlikli bir hapishaneden ilk kez mahkumlar firar etti. Kaçan 2 mahkumun bulunması için operasyon başlatıldı. Firar eden mahkumlar, ülkenin en büyük suç örgütlerinden birine üyeydi ve hapishane yakınlarındaki ormanlık alanda saklanıyor olabilir. Hapishanenin tadilatta olması, kaçışlarını kolaylaştırmış olabilir. Bu olayın ardından hapishanelerde güvenlik önlemleri sıkılaştırıldı.

16.02.2024 14:44  Güncelleme: 14:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Brezilya'da federal yüksek güvenlikli bir hapishaneden ilk kez mahkumlar firar etti. Kaçan 2 mahkumun bulunması için operasyon başlatıldı.

Güney Amerika ülkesi Brezilya'da ilk kez yüksek güvenlikli bir federal hapishanede firar olayı yaşandı. Brezilya Adalet Bakanı Ricardo Lewandowski yaptığı açıklamada, uyuşturucu, silah ve insan kaçakçılığı yapan ülkenin en büyük suç örgütlerinden "Comando Vermelho" üyesi 2 mahkumun çarşamba günü Mossoro kentindeki federal hapishaneden kaçtığını söyledi. Mahkumların kimliklerini Rogerio da Silva Mendonça ve Deibson Cabral Nascimento olarak açıklayan Lewandowski, hapishane yakınlarındaki ormanlık alanda saklandığı tahmin edilen mahkumları bulmak için 300 güvenlik gücünün katılımı ile operasyon başlatıldığını ifade etti. Lewandowski, olayın ardından Mossoro hapishanesindeki üst yönetimin görevden alındığını belirterek, federal hükümet tarafından atanan geçici bir yöneticinin görevlendirildiğini kaydetti. Hapishanenin tadilatta olduğunu söyleyen Lewandowski, tadilat çalışmasının mahkumların kaçışını kolaylaştırmış olabileceğini ifade etti. Lewandowski, "Ancak federal hapishanelerin kesinlikle güvenli olduğundan emin olabilirsiniz. İnsanlar, sisteme güvenmeye devam edebilir" dedi.

Hapishanelere kısıtlama getirildi

Brezilya'da mahkumların firar etmesinin ardından federal hapishanelerdeki güvenlik sıkılaştırıldı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, federal hapishanelere ziyaretlerin askıya alındığı, mahkumların 5 gün boyunca hücrelerinden çıkamayacağı belirtildi.

Kaçan mahkumlar, Acre eyaletindeki bir cezaevinde çıkan isyanın ardından geçtiğimiz yıl eylül ayında Mossoro hapishanesine gönderilmişti. Brezilya'daki yüksek güvenlikli 5 federal cezaevinden biri olan Mossoro hapishanesinde büyük çaplı uyuşturucu kaçakçılığından hüküm giymiş mahkumlar bulunuyor. - SAO PAULO

Kaynak: İHA

Brezilya, Güvenlik, Cezaevi, Uyuşturucu, Suç, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Brezilya'da Yüksek Güvenlikli Hapishaneden Mahkum Firarı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e vatandaştan tepki: Parsel parsel sattınız
    15:31 Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e vatandaştan tepki: Parsel parsel sattınız

    Seçim çalışmaları kapsamında çalışmalarına devam eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Cengiz Ergün, saha çalışmalarında vatandaşlardan birinin tepkisiyle karşılaştı. Başkan Ergün'ü görünce bağırmaya başlayan vatandaş, "Turgutlu'yu, Manisa'yı soydunuz, parsel parsel sattınız. Beşinci katta geçen sene neler satıldı biliyoruz" ifadelerine yer verdi.

  • Gökçe Kırgız Durukan, Gökçe Kırgız Taner'e karşı dava kazandı
    15:09 Gökçe Kırgız Durukan, Gökçe Kırgız Taner'e karşı dava kazandı

    Gökçe Kırgız Durukan, marka haline getirdiği isminden haksız kazanç elde ettiği iddiasıyla Gökçe Kırgız Taner'e açtığı davayı kazandı. Uzun yıllardır hukuk mücadelesi veren Durukan, Haberler.com stüdyosunda Melis Yaşar'ın sorularını yanıtladı.

  • ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan seçimdeki rakibi Turgut Altınok'a
    15:06 ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan seçimdeki rakibi Turgut Altınok'a "çakarlı araç" göndermesi

    Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 31 Mart yerel seçimleri öncesi çakarlı araçlarla konvoy yapan rakibi Turgut Altınok'a göndermede bulundu. Yavaş, "Koruma ve çakarlı araçlarla gezmek gibi bir adetimiz yok. Bir minibüs, bir koruma ve bir şoförle her yere sade bir şekilde gittik. Şunu hissettirmek istedik; bizler seçilmiş insanlarız ama sizin iş yerinize aldığınız herhangi bir genel müdürden hiçbir farkımız yok" dedi.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Emeklilerin bayram ikramiyeleri 3 bin lira olacak
    14:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Emeklilerin bayram ikramiyeleri 3 bin lira olacak

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu'da emeklilere verilen bayram ikramiyelerinin 3 bin liraya çıkarılacağını söyleyerek "Emekliye nefes aldıracak bütçeyi oluşturuyoruz." dedi.

  • AK Partili vekilin talebine Sırrı Süreyya'dan esprili yanıt
    14:47 AK Partili vekilin talebine Sırrı Süreyya'dan esprili yanıt

    AK Parti Trabzon Milletvekili Vehbi Koç, Meclis'te yaptığı konuşmada, Marmara Denizi'nde batan ve arama çalışmaları süren gemi olayını hatırlatarak gemi çalışanlarının sorunlarını gündeme getirdi. Koç, çalışanlara yıpranma payı verilmesi gerektiğini ve deniz ticaret filosunun yenilenmesini beklediklerini belirtti. TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ise Koç'un taleplerine esprili bir şekilde gönderme yaptı.

  • Konut fiyat endeksi yıllık yüzde 75 arttı
    14:43 Konut fiyat endeksi yıllık yüzde 75 arttı

    Türkiye'de konut fiyat endeksi Aralık ayında, geçen yılın aynı ayına oranla nominal olarak yüzde 75 artarken, reel artış yüzde 7.1 oldu.

  • Putin'in en büyük rakiplerinden biri olan muhalif lider Navalni hapishanede hayatını kaybetti
    14:29 Putin'in en büyük rakiplerinden biri olan muhalif lider Navalni hapishanede hayatını kaybetti

    Rusya'da 19 yıl hapis cezasına çarptırılan ve Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en büyük rakiplerinden biri olarak adlandırılan muhalif lider Aleksey Navalni cezaevinde hayatını kaybetti. Navalni 2 hafta önce ilettiği mesajda mart ayında yapılacak başkanlık seçimlerinde Putin'i protesto etmek için seçmenlerden oy kullanmalarını istemişti.

  • Gittiği acilde doktoru yumrukladı! İşte bahanesi
    14:27 Gittiği acilde doktoru yumrukladı! İşte bahanesi

    Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bulunan Seyhan Devlet Hastanesi acil servisinde görevli bir doktor, hastaneye gelen bir hasta tarafından darbedildi. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen olayda, hasta ile doktor arasında çıkan tartışma sonucunda hasta doktora yumruk attı. Olaya müdahale eden hastane polisi, şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheli, tedavi için başka bir hastaneye sevk edildi. Doktorun darbedilmesi anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2024 15:46:47. #1.12#
SON DAKİKA: Brezilya'da Yüksek Güvenlikli Hapishaneden Mahkum Firarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement