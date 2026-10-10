Brüksel'de 30 bin kişinin katıldığı protestolarda 110 kişi gözaltına alındı

Belçika'nın başkenti Brüksel'de dün sendikaların çağrısıyla düzenlenen protesto gösterilerinde 110 kişi gözaltına alındı. Olaylarda şehir merkezinde bulunan iş yerleri ve kamu mallarında ciddi hasar oluştu.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de ülkenin önde gelen iki sendikasının çağrısı üzerine dün hükümetin kemer sıkma politikalarına yönelik protesto gösterileri düzenlendi. Belçika polisinin verilerine göre ülkenin farklı şehirlerinden 30 bin kişi Brüksel'de toplanarak, hükümetin ekonomi politikalarına karşı tepki gösterdi. Protestolar başlamadan önce sloganlar atarak alanda toplanan yaklaşık 2 bin gençten bir kısmının güvenlik tedbiri alan polislere saldırması ile gerginlik arttı. Gençlerin etraftaki bisiklet, trotinet ve çöp bidonlarını toplayarak yakması üzerine polis gruba müdahale etti. Göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullanan polisin 80'i idari, 30'u adli olmak üzere 110 kişiyi gözaltına aldığı bildirildi. Gözaltına alınanların büyük bölümünün reşit olmadığı ve haklarında adli işlem yapılacağı belirtildi.

Göstericilerin bir kısmı ise olayların büyümesi üzerine alanı terk etti. Olaylar nedeniyle belediye otobüsleri, banklar, kamu malları zarar gördü. Hasar tespitinin devam ettiği ve sigorta şirketlerinin hasara neden olan gençlerden tazminat almak için hazırlandığı bildirildi. Olaylarda birçok polis memurunun da yaralandığı öğrenildi.

İçişleri Bakanı Bernard Quintin, yaptığı açıklamada polisle çatışan ve kamu mallarına zarar verenlerin gereken cezayı alacağını kaydetti.

10 milyar euroluk kaynak oluşturulması amaçlanıyor

Sendikalar, ülkede bütçe açığının 33 milyar euro olduğunu belirten Başbakan Bart de Wever'in 2029 yılına kadar 10 milyar euroluk kaynak oluşturmak amacıyla hazırladığı pakette yer alan önerilerin protesto edilmesine yönelik çağrıda bulunmuştu. de Wever'in söz konusu kemer sıkma politikası kapsamında kamu harcamalarının kısılması amacıyla bazı bölgelerde kamu hizmetlerinin daraltılması, sağlık sisteminde reform, çalışanların enflasyona bağlı otomatik maaş artışının sınırlandırılması, katma değer vergisi oranlarının artırılması gibi tedbirlerin masada olduğu belirtiliyor. Sendikalar, bu politikaların çalışanların alım gücünü çok daha kötü bir hale getireceğini savunuyor.