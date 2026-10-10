Brüksel'de 30 bin kişinin katıldığı protestolarda 110 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Brüksel'de 30 bin kişinin katıldığı protestolarda 110 kişi gözaltına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Belçika'nın başkenti Brüksel'de sendikaların çağrısıyla hükümetin kemer sıkma politikalarına yönelik düzenlenen protestolarda 110 kişi gözaltına alındı. Şehir merkezindeki iş yerleri ve kamu malları zarar görürken, gözaltına alınanların çoğunun reşit olmadığı bildirildi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de dün sendikaların çağrısıyla düzenlenen protesto gösterilerinde 110 kişi gözaltına alındı. Olaylarda şehir merkezinde bulunan iş yerleri ve kamu mallarında ciddi hasar oluştu.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de ülkenin önde gelen iki sendikasının çağrısı üzerine dün hükümetin kemer sıkma politikalarına yönelik protesto gösterileri düzenlendi. Belçika polisinin verilerine göre ülkenin farklı şehirlerinden 30 bin kişi Brüksel'de toplanarak, hükümetin ekonomi politikalarına karşı tepki gösterdi. Protestolar başlamadan önce sloganlar atarak alanda toplanan yaklaşık 2 bin gençten bir kısmının güvenlik tedbiri alan polislere saldırması ile gerginlik arttı. Gençlerin etraftaki bisiklet, trotinet ve çöp bidonlarını toplayarak yakması üzerine polis gruba müdahale etti. Göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullanan polisin 80'i idari, 30'u adli olmak üzere 110 kişiyi gözaltına aldığı bildirildi. Gözaltına alınanların büyük bölümünün reşit olmadığı ve haklarında adli işlem yapılacağı belirtildi.

Göstericilerin bir kısmı ise olayların büyümesi üzerine alanı terk etti. Olaylar nedeniyle belediye otobüsleri, banklar, kamu malları zarar gördü. Hasar tespitinin devam ettiği ve sigorta şirketlerinin hasara neden olan gençlerden tazminat almak için hazırlandığı bildirildi. Olaylarda birçok polis memurunun da yaralandığı öğrenildi.

İçişleri Bakanı Bernard Quintin, yaptığı açıklamada polisle çatışan ve kamu mallarına zarar verenlerin gereken cezayı alacağını kaydetti.

10 milyar euroluk kaynak oluşturulması amaçlanıyor

Sendikalar, ülkede bütçe açığının 33 milyar euro olduğunu belirten Başbakan Bart de Wever'in 2029 yılına kadar 10 milyar euroluk kaynak oluşturmak amacıyla hazırladığı pakette yer alan önerilerin protesto edilmesine yönelik çağrıda bulunmuştu. de Wever'in söz konusu kemer sıkma politikası kapsamında kamu harcamalarının kısılması amacıyla bazı bölgelerde kamu hizmetlerinin daraltılması, sağlık sisteminde reform, çalışanların enflasyona bağlı otomatik maaş artışının sınırlandırılması, katma değer vergisi oranlarının artırılması gibi tedbirlerin masada olduğu belirtiliyor. Sendikalar, bu politikaların çalışanların alım gücünü çok daha kötü bir hale getireceğini savunuyor.

Kaynak: İHA
3. SayfaBelçikaBrükselEkonomiGözaltıDünyaKamuSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaraylı yıldıza RAMS Park’ta şok protesto Islıklarla çıktı Galatasaraylı yıldıza RAMS Park'ta şok protesto! Islıklarla çıktı
Montella’nın yerine Arda Turan İlk görüşmeden beklenmedik sonuç Montella'nın yerine Arda Turan! İlk görüşmeden beklenmedik sonuç
Başörtüsü tartışmaları sürerken Azerbaycan devlet televizyonu ateşe benzin döktü Başörtüsü tartışmaları sürerken Azerbaycan devlet televizyonu ateşe benzin döktü
Bahçeli’den dikkat çeken Öcalan çıkışı: Onun da hakkıdır Bahçeli'den dikkat çeken Öcalan çıkışı: Onun da hakkıdır
Böyle eğlence olmaz olsun İki genç kızın yaptıklarına bakın Böyle eğlence olmaz olsun! İki genç kızın yaptıklarına bakın
Selin Türkmen yeni dizisinde sınırları zorladı Selin Türkmen yeni dizisinde sınırları zorladı
18:27
Fenerbahçe’de 561 gün sonra bir ilk
Fenerbahçe'de 561 gün sonra bir ilk
17:56
Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçının ilk 11’leri belli oldu
Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri belli oldu
17:43
Kendini kiralayıp çuvalla para kazanıyor
Kendini kiralayıp çuvalla para kazanıyor
17:29
Sahaya uçak yağdı, maç yarıda kaldı
Sahaya uçak yağdı, maç yarıda kaldı
16:39
AK Parti’ye mi katılıyor Mansur Yavaş cephesinden bomba iddiaya yanıt geldi
AK Parti'ye mi katılıyor? Mansur Yavaş cephesinden bomba iddiaya yanıt geldi
15:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan okul saldırılarıyla ilgili dikkat çeken sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan okul saldırılarıyla ilgili dikkat çeken sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2026 18:36:59. #.0.2#
SON DAKİKA: Brüksel'de 30 bin kişinin katıldığı protestolarda 110 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei