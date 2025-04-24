Bu nasıl vicdansızlık! İstanbul'daki deprem anında hırsızlığa geldiler - Son Dakika
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Bu nasıl vicdansızlık! İstanbul'daki deprem anında hırsızlığa geldiler

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İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem sırasında, Sultangazi'de 2 kadın, vatandaşların panikle terk ettiği binaya hırsızlık amacıyla girdi. Eşyalarını almak için evine dönen bir bina sakini tarafından fark edilen şüpheliler, binadan ayrıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

24.04.2025 14:12
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İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem sırasında, Sultangazi'de 2 kadın, vatandaşların panikle terk ettiği binaya hırsızlık amacıyla girdi. Eşyalarını almak için evine dönen bir bina sakini tarafından fark edilen şüpheliler, binadan ayrıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Eski Habipler Mahallesi'nde meydana geldi. İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından binaları terk eden vatandaşlar, can güvenliği nedeniyle sokaklara döküldü. Bu sırada iki kadın, boş kalan bir binaya girerek zemin kattaki daireleri kontrol etmeye başladı.

Bu nasıl vicdansızlık! İstanbul'daki deprem anında pes dedirten olay

"BİZ AYNUR ABLAYA GELDİK"

Eşyalarını almak için evine dönen bina sakini, iki şüpheliyi fark etti. Kadınlara ne yaptıklarını sorduğunda, şüpheliler "Biz Aynur ablaya geldik" şeklinde yanıt verdi. Ancak bina sakini, apartmanda bu isme sahip birinin yaşamadığını belirterek dışarıda olan daire sahibine haber vereceğini söyledi. Bunun üzerine iki kadın hızla binayı terk etti.

O anlar ise, binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Bu nasıl vicdansızlık! İstanbul\'daki deprem anında hırsızlığa geldiler
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Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bu nasıl vicdansızlık! İstanbul'daki deprem anında hırsızlığa geldiler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Erdal Cekicoglu:
    Normal ne var bunda..hırsızlık serbest olsun diye sokaklarda eylem yapan bir toplumdan ne hayır beklenir.. 31 26 Yanıtla
  • TC Umut Şentürk:
    Bin kere dedik afet yasasıyal inune gecilir.bunların bu anla4da suc isleyenlere acımayacaksın ivedikle pisman edeceksinki yapamasın cok gevsek geliyor bizmi yapalım kanun oturup sacmalıga bak devlet niye var 16 0 Yanıtla
  • Yunus Durak:
    Nasıl bir insanlık 99 depreminde ve maraş depremlerinde millet can derdindeyken, bazıları takan derdindeydi, 11 1 Yanıtla
  • fikret :
    Hırsızlığın türkiyede ve türkiye gibi ortadoğu ülkelerinde cezası yok. ondan böyle rahat ve her hırsız kafasına göre takılıyor.. 6 0 Yanıtla
  • ahmet şahin:
    Bu insanlar uzaydandı geldi, nasıl insan yetiştiriyoruz diye düşünmek lazım. 4 1 Yanıtla
  • Murat Avci:
    23 senedir fakirlesiyoruz,gelsin birazda onlarla fakirleşelim,ne farkeder bu ülkenin kaderi Atatürk den sonra gelen herkes çalmıyormu.. 0 1 Yanıtla
  • burhan kıraç:
    ev sahibi ve komuşularında bekar erkek yok muydu ....onlara müsait bır odada Aynur aplalarının yerini sabaha kadar inleterek tarif etseler ya 0 0 Yanıtla
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