Görkem Duman\'ın gözaltındaki ilk görüntüsü ortaya çıktı

İzmir'de Buca Belediyesi'ne yönelik yürütülen geniş çaplı yolsuzluk operasyonunda, gözaltına alınan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın hastaneye sevk edilirken çekilmiş ilk fotoğrafı ortaya çıktı. Operasyon kapsamında toplam 54 kişi gözaltında bulunurken şüpheliler için ek gözaltı süresi alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Buca Belediyesi'ne yönelik düzenlenen yolsuzluk operasyonunda, aralarında mevcut belediye başkanı Görkem Duman'ın yanı sıra eski başkanlar, başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin de bulunduğu 54 şüphelinin gözaltı süreci devam ederken, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'a ait gözaltında ilk fotoğraf karesi ortaya çıktı.

Gözaltı sayısı 54, ek süre alındı

Edinilen son bilgilere göre, operasyon kapsamında gözaltına alınanların sayısı 54'e yükseldi. Soruşturmanın kapsamının son derece geniş olması, şüpheli sayısının fazlalığı, alınacak ifadelerin uzunluğu ve ele geçirilen dijital materyallerin inceleme sürecinin zaman alacak olması nedeniyle, emniyet güçlerine savcılık tarafından ek gözaltı süresi verildi. Bu kararla birlikte şüphelilerin emniyetteki sorgu ve ifade alma işlemleri önümüzdeki günlerde de devam edecek.

Dosyadaki gizlilik kararı titizlikle uygulanıyor

Yolsuzluk ağının mali boyutunu ve rüşvet trafiğinin şifrelerini tam olarak çözmek isteyen savcılık, delillerin karartılmasının önüne geçilmesi amacıyla soruşturma dosyasına mahkeme kararıyla getirdiği gizlilik kararını titizlikle uyguluyor. Bu kararla birlikte, şüpheli avukatlarının dosya içeriği, teknik takip dökümleri ve dijital inceleme raporlarına erişimi kısıtlanmış durumda. Ekipler, elde edilen tespitler ışığında soruşturmayı derinleştiriyor.

Gözaltındaki şüphelilerin ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor. - İZMİR