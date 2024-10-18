Buca'da Bıçaklanmış Kadın Cesedi Bulundu - Son Dakika
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Buca'da Bıçaklanmış Kadın Cesedi Bulundu

Buca\'da Bıçaklanmış Kadın Cesedi Bulundu

İzmir'in Buca ilçesinde yalnız yaşayan 28 yaşındaki Fidan Çakır, evinde ölü bulundu.

18.10.2024 20:08
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İzmir'in Buca ilçesinde yalnız yaşayan bir kadın, evinde bıçaklanmış halde ölü bulundu.

Olay, Dumlupınar Mahallesi 89 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir apartmanın 3'üncü katında yaşayan Fidan Çakır'dan (28) haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, çilingir yardımıyla Çakır'ın yaşadığı dairenin kapısı açıldı. Eve giren ekipler Fidan Çakır'ın çürümeye yüz tutmuş cesediyle karşılaştı.

Yaklaşık bir hafta önce

Hayatını kaybeden Fidan Çakır'ın cansız bedenini inceleyen sağlık ekipleri Çakır'ın yaklaşık bir hafta önce hayatını kaybettiğini belirledi. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri dairede inceleme yaparken, Çakır'ın cenazesi savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Şüpheli veya şüpheliler aranıyor

Öte yandan yapılan incelemede vücudunda kesi izleri olduğu belirlenen Fidan Çakır'ın ölümüyle ilgili şüpheli veya şüphelileri arama çalışmaları başlatıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Buca'da Bıçaklanmış Kadın Cesedi Bulundu - Son Dakika

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