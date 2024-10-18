Buca'da Tuvalette Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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Buca'da Tuvalette Uyuşturucu Operasyonu

Buca\'da Tuvalette Uyuşturucu Operasyonu

İzmir Buca'da uyuşturucu saklayan C.A., tuvalette gizli sığınakta yakalandı. 3 bin 612 hap ele geçirildi.

18.10.2024 18:10
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İzmir'in Buca ilçesinde bir adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda tuvalette yapılan aramada polis ekipleri şaşkına döndü. Uyuşturucu tacirinin tuvalette klozetin olduğu bölümde kumandalı bir düzenekle kapı yaptığı, kapının arkasındaki sığınakta uyuşturucu maddeleri sakladığı, polis baskınında da burada gizlendiği ortaya çıktı. Şüphelinin sığınakta yakalanma anları ise polis kamerasıyla kaydedildi.

İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Buca ilçesinde C.A. adlı bir kişinin adresinde yüklü miktarda uyuşturucu saklandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Savcılıktan alınan izinle adrese baskın gerçekleştiren ekipler, C.A.'ya ve uyuşturucu maddelere rastlamadı. Evin tuvaletinde yapılan aramada ise ekipler klozet bölümünün arkasındaki duvarın yapısında menteşelere rastladı. Duvarın arkasından sesler geldiğini fark eden polis, orada bir kişinin gizlendiğini tespit etti.

Yakalanma anları kamerada

Polisin iknasıyla kapıya dönüştürülen duvarın arkasından elleri yukarıda çıkartılan kişinin C.A. olduğu anlaşıldı. C.A., polis ekipleri tarafından yakalanırken, sığınağa dönüştürülen yerde poşetler içerisinde çok sayıda uyuşturucu nitelikli 3 bin 612 adet hap ele geçirildi. Öte yandan adreste yapılan aramada, 3 tüfek ve 17 tüfek fişeği ele geçirildi.

2 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı da belirlenen C.A., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Buca'da Tuvalette Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika

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