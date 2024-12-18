Buharkent'te Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Buharkent'te Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Buharkent\'te Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Aydın Buharkent'te motosiklet ile ticari aracın çarpışmasında ağır yaralanan Emirhan Atay, 16 gün sonra hayatını kaybetti.

18.12.2024 23:16
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Aydın'ın Buharkent ilçesinde motosiklet ile ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü, doktorların tüm çabalarına rağmen 16 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, İstiklal Mahallesi Hulusi Alpan Caddesi üzerinde 3 Aralık Salı günü akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 9. sokak üzerinde seyir halindeki 01 AZK 278 plakalı ticari araç ile Hulusi Alpan Caddesi üzerinde seyir halinde olan 09 AOL 101 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkarak savrulan ticari araç, önce yol kenarında park halinde bulunan 09 ZG 726 plakalı motosiklete ardından 09 AFA 580 plakalı minibüse çarparak durabildi. Kazada, araç içerisinde bulunan 8 kişi ile motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

16 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Kazada ağır yaralanan ve hastanede tedavi altına alınan motosiklet sürücüsü Emirhan Atay doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. 16 günlük yaşam mücadelesini kaybeden Atay'ın ölüm haberi ailesi ve tüm sevenlerini yasa boğdu. Atay'ın 19 Aralık Perşembe günü Buharkent Çarşı Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından ilçe mezarlığına defnedileceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Buharkent'te Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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