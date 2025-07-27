Bulgaristan'da 4 Büyük Orman Yangınıyla Mücadele Ediliyor - Son Dakika
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Bulgaristan'da 4 Büyük Orman Yangınıyla Mücadele Ediliyor

27.07.2025 18:08
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Bulgaristan, Türkiye sınırında da etki hissedilen 4 büyük orman yangını ile başa çıkmaya çalışıyor. Hamzabeyli-Lesovo Sınır Kapısı yakınlarındaki yangın nedeniyle kısmi acil durum ilan edildi. Yangınların söndürülmesine Türkiye'den de ekipler destek veriyor.

Bulgaristan, 1'i Türkiye sınırında olmak üzere 4 büyük orman yangınıyla mücadele ediyor.

Bulgaristan, orman yangınları ile mücadele ediyor. Bulgaristan İçişleri Bakanlığı, ülkede dört büyük çaplı orman yangını ile mücadele edildiğini açıkladı. Türkiye-Bulgaristan sınırındaki Hamzabeyli-Lesovo Sınır Kapısı'nın Bulgaristan tarafındaki geçiş noktasına ismini veren Lesovo köyü yakınlarında devam eden orman yangını nedeniyle kısmi acil durum ilan edildi. Yangın söndürme çalışmalarına Türkiye'den itfaiye ekiplerinin de destek verdiği duyurulurken, dumanların Edirne'ye kadar ulaştığı bildirildi. Lesovo'nun bağlı olduğu Elhovo Belediyesi Başkanı Petar Gendov, yangın nedeniyle en büyük tehlikenin Türkiye sınırında olduğunu ve kısmi acil durum ilanının 24 saat boyunca yürürlükte olacağını açıkladı. Gendov, kısmi acil durum ilanının nedeninin köy yönünde daha fazla tarım arazisi ve ormanın yangına maruz kalma riski olduğunu ifade etti.

Ustrumyani yakınlarındaki yangın günlerdir devam ediyor

Ülkede etkili olan büyük çaplı yangınlardan birinin de güneybatıdaki Ustrumyani (Strumyani) Belediyesine bağlı İlindentsi köyü yakınlarında birkaç gündür devam eden orman yangını olduğu belirtildi. Dağlık alandaki orman yangınını söndürme çalışmalarına Bulgaristan Hava Kuvvetleri'ne ait 2 helikopter ve askerlerin de katıldığı açıklandı.

Alevler Sırbistan sınırına ilerliyor

Ülkenin batısındaki Pernik bölgesinde, Sırbistan sınırındaki Trın Belediyesi yakınlarında etkili olan orman yangını ise belediyeye bağlı Rani Lug köyünü neredeyse tamamen yok etti. Alevlerin Sırbistan sınırına doğru ilerlediği ve sınırı her an geçmesinin beklendiği duyuruldu. Arazinin son derece zorlu olduğunu ifade eden Bulgar yetkililer, tek güzel gelişmenin can kaybı veya yaralanma olmaması olduğunu kaydetti.

Dördüncü büyük yangının ise Romanya sınırındaki Rusçuk bölgesinde Nikolovo köyü yakınlarında yaşanan orman yangını olduğu duyuruldu. Yangınla mücadele çerçevesinde Nikolovo köyü merkezindeki okul ve birçok binayı kurtarmayı başardıklarını açıklayan yetkililer, 5 hektardan fazla çam ormanının yandığını ve şiddetli rüzgarın yangınla mücadeleyi zorlaştırdığını kaydetti. - SOFYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bulgaristan'da 4 Büyük Orman Yangınıyla Mücadele Ediliyor - Son Dakika

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