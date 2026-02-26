Antalya'da arkadaşlarına kızan belediye çalışanının eylemine can simitli müdahale - Son Dakika
Antalya'da arkadaşlarına kızan belediye çalışanının eylemine can simitli müdahale

Antalya\'da arkadaşlarına kızan belediye çalışanının eylemine can simitli müdahale
26.02.2026 14:05  Güncelleme: 14:09
Antalya'da bir belediye çalışanı, girdiği bunalım sonucu Boğaçayı'na atladı. Ekiplerin tüm çabalarına rağmen kurtarılmak istemeyen şahıs, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından ikna edilerek sudan çıkartıldı ve hastaneye kaldırıldı.

Antalya'da girdiği bunalım sonucu Boğaçayı'na atlayan ve ekiplerin yardımını kabul etmeyip uzaklaşan şahıs, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından ikna edilerek sudan çıkartıldı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Akdeniz Bulvarı Liman Mahallesi Boğaçayı Köprüsü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bunalıma giren belediye çalışanı Hüseyin K., iş yerinde mesai arkadaşlarıyla girdiği tartışma sonrası bir anda kendisini Boğaçayı'na attı. Mesai arkadaşlarının ve çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye, sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, Hüseyin K.'yi kurtarmak için harekete geçti. Ekiplere direnen şahıs, polis ve itfaiye ekiplerine kurtarılmak istemediğini söyleyerek, çayın orta kısımlarına doğru ilerledi. Bu sırada olay yerine Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı Dalış Emniyet Güvenlik Arama Kurtarma (DEGAK) Timi sevk edildi. Uzun uğraşlar sonucu ikna edilen şahıs, DEGAK dalgıcı tarafından can simidine bağlanarak sudan çıkarıldı. Soğuk hava nedeniyle bir hayli üşüdüğü gözlenen şahıs, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaşananları anlatan Mustan Gürbüz, "İtfaiye geldi, biz de hemen arkasından geldik. Bir baktık Boğaçayı'nda bir kişi olduğunu gördük. Suda ikna etmeye çalıştılar, çıkaramadılar. Sahil Güvenlik ve polis geldi, ikna edip çıkardılar" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
