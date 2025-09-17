Bunalıma Giren Baba İkna Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Bunalıma Giren Baba İkna Edildi

Haberin Videosunu İzleyin
Bunalıma Giren Baba İkna Edildi
17.09.2025 08:31  Güncelleme: 09:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Bunalıma Giren Baba İkna Edildi
Haber Videosu

Erzincan'da ailevi sorunlar nedeniyle bunalıma giren bir baba, polis tarafından ikna edilerek hastaneye kaldırıldı.

Merkez İnönü Mahallesi'nde bulunan park içerisinde dün akşam saatlerinde, ailevi sorunlar nedeniyle psikolojik bunalıma giren T.Y., ekmek bıçağıyla kendine zarar vermeye başladı. Vatandaşların durumu fark edip ihbar etmeleri üzerine olay yerine resmi ve sivil polis ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Kızlarının önünde boğazına bıçak dayadı, polisler zor ikna etti

KIZLARI DA YANINA YAKLAŞAMADI

2 genç kızının da olay yerinde bulunduğu alanda polis ekipleri bıçağı boynuna dayayarak kendine yaklaştırmayan şahsı konuşarak ikna etmeye çalıştı. Bir süre diyaloğa girilen şahıs daha sonra Erzincan İl Emniyet Müdür Yardımcısı Gökhan Tuna tarafından ikna edilerek elindeki bıçağı bıraktı. T.Y., tedavi için hastaneye götürüldü.

Kızlarının önünde boğazına bıçak dayadı, polisler zor ikna etti
Kaynak: İHA

erzincan, Güvenlik, 3-sayfa, Sağlık, Polis, Olay, Baba, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bunalıma Giren Baba İkna Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burak Yılmaz Süper Lig ekibini uçuşa geçirdi Burak Yılmaz Süper Lig ekibini uçuşa geçirdi
Ünlü oyuncu derin dekolteli ve yırtmaçlı elbisesiyle büyüledi Ünlü oyuncu derin dekolteli ve yırtmaçlı elbisesiyle büyüledi
Gözaltındaki başkanın ilk ifadesi İlişki yaşadığı iddia edilen biri evli 3 kadın soruldu Gözaltındaki başkanın ilk ifadesi! İlişki yaşadığı iddia edilen biri evli 3 kadın soruldu
Elektrikli araç fiyaskosu Otomotiv devi bin kişiyi işten çıkarıyor Elektrikli araç fiyaskosu! Otomotiv devi bin kişiyi işten çıkarıyor
Fatih Sultan Mehmet’ten ilham alıp 3 günde 1 milyon 250 bin lira kar etti Fatih Sultan Mehmet'ten ilham alıp 3 günde 1 milyon 250 bin lira kar etti
Lüksemburg Filistin Devleti’ni tanımaya hazır Lüksemburg Filistin Devleti'ni tanımaya hazır

08:48
Aynı ülke iki farklı karar Şampiyonlar Ligi’nde Filistin skandalı
Aynı ülke iki farklı karar! Şampiyonlar Ligi'nde Filistin skandalı
08:25
Yok artık Mourinho Fenerbahçe’nin hayallerini yıkan takımın başına geçti
Yok artık Mourinho! Fenerbahçe'nin hayallerini yıkan takımın başına geçti
07:55
Çocuklarının yanında tokatlanan baba o anları anlattı: Egosunu tatmin etmek için tokat attı
Çocuklarının yanında tokatlanan baba o anları anlattı: Egosunu tatmin etmek için tokat attı
07:24
İşgal altındaki Gazze’de korkunç bilanço İsrail kara harekatının ne zaman biteceğini açıkladı
İşgal altındaki Gazze'de korkunç bilanço! İsrail kara harekatının ne zaman biteceğini açıkladı
07:11
Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel’den sürpriz buluşma
Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'den sürpriz buluşma
01:34
Tarihinde ilk kez Devler Ligi’ne giden takım Benfica’yı sahadan sildi
Tarihinde ilk kez Devler Ligi'ne giden takım Benfica'yı sahadan sildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2025 09:11:43. #7.12#
SON DAKİKA: Bunalıma Giren Baba İkna Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.